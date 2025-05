Prime Gaming: w maju będziemy strzelać do nazistów. Nadajemy na tych samych falach

8 maja do biblioteki subskrybentów trafi kolejna pula gier, z Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition na czele. Ta produkcja MachineGames to pierwszoosobowa strzelanka osadzona w alternatywnej historii, w której naziści wygrali II wojnę światową. Akcja rozgrywa się w 1961 r. i śledzi losy weterana wojennego Williama B.J. Blazkowicza w jego walce przeciwko nazistowskiemu reżimowi w Stanach Zjednoczonych. Gra będzie dostępna zarówno na PC, jak i na konsolach Xbox - to już drugi miesiąc z rzędu, gdy Prime Gaming oferuje tytuł na platformę Microsoftu.