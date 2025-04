Recenzja Clair Obscur Expedition 33 – ta gra czyni Europę wielką

Większość zachodnich gier – nawet tych od francuskiego Ubisoftu – jest do bólu zamerykanizowana. Nie ma w nich wrażliwej europejskiej duszy, pełnej artyzmu oraz snobizmu. Expedition 33 wypełnia tę tożsamościową pustkę. Ta gra jest na wskroś europejska. Nie za sprawą francuskich imion bohaterów oraz zniszczonej Wieży Eiffla w tle, ale detali wykonania. To, w jaki sposób rozmawiają bohaterowie. To, jaka gra muzyka. To, jakie wartości są obecne w grze – wszystko to działa na naszych kodach kulturowych.