Windows dla konsol oszczędza pamięć i energię. A Microsoft go chowa

Sercem nowych urządzeń nie jest hardware - choć ten również imponuje - ale zupełnie nowe podejście do systemu operacyjnego. Microsoft opracował coś, co nazywa Xbox full screen experience, czyli pełnoekranowy interfejs Xbox, który zastępuje tradycyjny pulpit Windowsa. To nie jest zwykła nakładka czy launcher - to głęboka optymalizacja systemu, która ma fundamentalnie zmienić sposób, w jaki Windows radzi sobie na urządzeniach przenośnych.