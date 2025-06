Dość już o Wiedźminie. Polacy z Techlandu mają coś równie ciekawego

Dying Light: The Beast - zapowiedziany oficjalnie podczas Summer Game Fest 2025 - to nie tylko powrót do korzeni lubianej serii zombie-survivalowej, ale także dowód na to, że polscy deweloperzy potrafią tworzyć gry na światowym poziomie daleko poza wiedźmińskim uniwersum. Najważniejszą informacją dla fanów jest konkretna data premiery - 22 sierpnia 2025 r. na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, przy atrakcyjnej cenie 229,99 złotych, co czyni tę produkcję znacznie bardziej przystępną niż typowe tytuły AAA.