Udało mi się pobrać YouTube na Switcha 2, więc Nintendo podkłada świnię

Co ciekawe, przeglądając oficjalny dokument Nintendo dotyczący kompatybilności wstecznej, aplikacja YouTube otrzymała status investigating. Teoretycznie pozwala to przypuszczać, że program może zostać dopuszczony do uruchomienia na Switchu 2. Z drugiej strony, może to być swoisty czyściec dla platformy VoD, z którego ta nigdy nie wyjdzie, zawieszona między bytem i niebytem.