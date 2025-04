Przykładasz kartę i wchodzisz. Na polskim lotnisku szybciej wejdziesz do samolotu

Wprowadzenie podobnego rozwiązania zapowiedziało też lotnisko w Krakowie. W planach rozwoju ogłoszono, że w III kwartale 2025 r. zostaną uruchomione dwie bramki automatyczne dla pasażerów podróżujących w strefie Schengen. A do tego w II kwartale 2025 r. dojdzie do wdrożenia pięciu kiosków samoobsługowych do odprawy bagażu.