Byłem na Lotnisku Chopina podczas awarii. Tym prostym sposobem zapobiegli chaosowi

Ku mojemu zdziwieniu, po wejściu do hali przylotów, zastałem… spokój. Owszem, było nieco gwarno, ale to lotnisko, a nie przedszkole podczas drzemki. Żadnych kłębiących się kolejek, awanturujących się podróżnych. Wszyscy sprawnie przechodzili przez kontrolę, czy transfer. Przez chwilę myślałem, że może jeszcze śpię. Ale nie, to działo się naprawdę.