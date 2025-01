Na Lublin spadł hejt, bo chcemy żyć jak ludzie. Loty do Warszawy podpaliły internet

I mają rację. Opowiem wam jak wyglądała historia połączeń pomiędzy Lublinem a Warszawą. Mógłbym to skwitować krótko, że tragicznie, ale to nie przybliży wam całości. Do 2013 roku przejazd 180 km zajmował od 3 do 4 godzin. Trasa drogowa była tragiczna, pędzący na złamanie karku kierowcy powodowali liczne wypadki, a przydrożne krzyże były zwykłym widokiem wzdłuż trasy nr 17. W 2013 r. przystapiono do budowy ekspresówki, trwało to kilka lat i dopiero w grudniu 2019 r. otwarto cały odcinek. Powiedzieć, że był to skok cywilizacyjny to nic nie powiedzieć.