Cudowne dziecko lotnictwa ma poważne problemy. Ludzie boją się latać tym samolotem

Boeing ma złą passę. Po incydencie z samolotem Alaska Airlines nagłośniono inne przypadki dotyczące nieprawidłowości, co dolało oliwy do ognia. Tajemnicza śmierć dwóch sygnalistów Boeinga i zeznania innych osób w Kongresie również rzuciły cień na drugiego co do wielkości producenta samolotów na świecie.