To nie zamach, ani wada konstrukcyjna. Wiadomo, dlaczego z Boeinga 737 Max wypadły drzwi

Od soboty świat żyje incydentem, do jakiego poszło na lotnisku w Portland w stanie Oregon (Stany Zjednoczone). Podczas lotu linii Alaska Airlines, z wylatującej z lotniska maszyny oderwały się drzwi, tworząc ogromną dziurę w lecącym samolocie i zmuszając go do awaryjnego lądowania na lotnisku początkowym.



Po incydencie amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała kontrolę ponad 170 maszyn należących do różnych amerykańskich linii lotniczych, a linie lotnicze z całego świata podjęły decyzję o własnych analizach. Owe dochodzenia poskutkowały ustaleniem wstępnej przyczyny wypadku.