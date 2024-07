Samoloty spadały jeden po drugim. Lotniczy gigant przyznaje się do winy

W związku z dwoma katastrofami, które wydarzyły się w Indonezji i Etiopii, Boeing w 2021 roku miał zawrzeć porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Porozumienie było bardzo korzystne dla producenta samolotów, ponieważ miało pomóc uniknąć procesu związanego z katastrofami. Oliwy do ognia jednak dolała sytuacja, która wydarzyła się na początku tego roku, kiedy to samolocie pojawiła się dziura. Na szczęście w tym czasie nikt nie ucierpiał, natomiast to skłoniło departament do dalszych działań.