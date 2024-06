Zaczęli zagłuszać GPS nad Atlantykiem. Ofiarą padł samolot pasażerski

Jak wynika z zapisów, lot odbywający się 18 czerwca z Toronto w Kanadzie do Madrytu w Hiszpanii nie był w stanie wznieść się na wyższą wysokość z powodu zagłuszania sygnału GPS, w związku z czym piloci musieli przejść w tryb pogorszony (degraded mode). "Tryb pogorszony" w lotnictwie odnosi się do sytuacji, w której systemy lub procesy kontroli ruchu lotniczego nie działają z pełną wydajnością, ale czynności na pokładzie są kontynuowane przy użyciu alternatywnych procedur zarządzania ryzykiem. Jest to stan pomiędzy działaniem normalnym i awaryjnym, w którym kontrolerzy dostosowują się do ograniczeń systemu w celu utrzymania ciągłości lotu.