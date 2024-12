Samolot pasażerski zrobił 27 kółek nad Krakowem. Krążył nad miastem przez 3,5 godziny

Ostatecznie, ze względu na brak perspektyw na lądowanie w Krakowie, samolot został skierowany z powrotem do Katowic. Z dobrych informacji: nikt (z pasażerów) nie był na pokładzie, ponieważ było to przeniesienie samolotu z Katowic do Krakowa. Ci, którzy mieli dokładnie tym samolotem wystartować gdzieś indziej - nie byli pocieszeni.