Żegnaj CPK, witaj... jeszcze nie wiadomo co. Ale coś powstanie

Wybaczcie humor rodem z satyrycznych działów politycznych periodyków - czyli, przyznaję, niezbyt udany - ale czymś trzeba się pocieszać, próbując spojrzeć na sprawę w nieco jaśniejszych barwach. Bo całe to zamieszanie mimo wszystko pokazuje nasze polskie przywary. W Nie-CPK (neo-CPK?) upatruję szanse dla polskiej kolei, więc nazwa jest najmniej istotna – byle w temacie coś się ruszyło. I chociaż to didaskalia, to i tak można być nieco zawiedzionym, że nawet na tak nieistotnym poletku trzeba wprowadzać zmiany, by pokazać, że to coś innego. A przecież gdy za te kilka lat Nie-CPK, ale Nowe Lepsze powstanie, to kto będzie pamiętał o tym, czy nazwę wymyślono w 2018 r., czy może odpowiadał za nią nowy rząd w 2024 r.