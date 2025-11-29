REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Święty Graal astrofizyki przyłapany na zdjęciu. Pierwszy raz w historii

Wszystko wskazuje na to, że Kosmiczny Teleskop Fermiego dostarczył nam dowód na istnienie czegoś, co do tej pory było tylko matematyczną zjawą, duchem astrofizyki. Mowa o ciemnej materii, niewidzialnym kleju, który trzyma wszechświat w ryzach.

Bogdan Stech
Święty Graal astrofizyki przyłapany na zdjęciu. Pierwszy raz w historii
REKLAMA

Na początku lat 30. XX wieku szwajcarski astronom Fritz Zwicky zaobserwował galaktyki poruszające się szybciej, niż pozwalałaby na to ich masa. Skłoniło go to do wniosku o obecności niewidzialnego rusztowania, ciemnej materii spajającej galaktyki.

Teraz, prawie 100 lat później, Kosmiczny Teleskop Promieniowania Gamma Fermiego NASA mógł dostarczyć bezpośrednich dowodów na istnienie ciemnej materii, umożliwiając "zobaczenie" niewidzialnej materii po raz pierwszy.

REKLAMA

Dlaczego tak trudno zobaczyć ducha?

Problem z ciemną materią jest taki, że jest ona… cóż, ciemna. I to w dosłownym znaczeniu. Cząsteczki, z których się składa, są kompletnie aspołeczne w świecie fizyki i nie wchodzą w interakcje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Oznacza to, że ciemna materia nie odbija światła, nie pochłania go ani go nie emituje. Jest dla naszych teleskopów przezroczysta.

Do tej pory naukowcy byli w stanie obserwować ciemną materię jedynie pośrednio, poprzez jej wpływ na obserwowalną materię, na przykład poprzez jej zdolność do generowania wystarczającej siły grawitacyjnej, aby utrzymać galaktyki razem.

Ciemna materia pozostaje więc dla nas w dużej mierze tajemnicą. I to pomimo wysiłku całych pokoleń fizyków i astronomów.

Sygnał z serca Drogi Mlecznej

Teorii jest mnóstwo, ale wielu badaczy wysuwa hipotezę, że ciemna materia składa się z tzw. słabo oddziałujących masywnych cząstek (WIMP). Teoretycznie są one cięższe od protonów, ale prawie całkowicie ignorują istnienie innej materii.

Naukowcy od lat głowili się, jak przechytrzyć ten problem. Pułapką na przyłapanie ciemnej materii jest hipoteza, że zderzenie dwóch WIMP-ów spowoduje ich anihilację i uwolnienie innych cząstek, w tym fotonów promieniowania gamma.

Astronomowie od dłuższego już czasu poszukują tego specyficznego promieniowania skupiając się na obszarach, w których występuje skupisko ciemnej materii, takich jak centrum Drogi Mlecznej.

Wykorzystując najnowsze dane z Kosmicznego Teleskopu Fermiego, profesor Tomonori Totani z Wydziału Astronomii Uniwersytetu Tokijskiego uważa, że ​​w końcu wykrył promieniowanie gamma, którego powstanie przewidywała teoretyczna anihilacja cząstek ciemnej materii.

Wyniki badań Totaniego zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Widmo uchwycone na zdjęciu

Zaobserwowaliśmy promieniowanie gamma o energii fotonów wynoszącej 20 GeV (czyli 20 miliardów elektronowoltów!), rozciągające się w strukturze przypominającej halo w kierunku centrum Drogi Mlecznej. Składowa emisji promieniowania gamma ściśle odpowiada kształtowi oczekiwanemu od halo ciemnej materii – powiedział Totani.

Obraz halo Drogi Mlecznej w promieniach gamma. Mapa intensywności promieniowania gamma z wyłączeniem składowych innych niż halo, obejmująca około 100 stopni w kierunku centrum Galaktyki. Poziomy szary pasek w obszarze centralnym odpowiada obszarowi płaszczyzny Galaktyki, który został wyłączony z analizy w celu uniknięcia silnego promieniowania astrofizycznego. Zdjęcie: Tomonori Totani, Uniwersytet Tokijski

Obserwowane widmo energetyczne, czyli zakres intensywności emisji promieniowania gamma, pokrywa się z emisją przewidywaną z anihilacji hipotetycznych cząstek WIMP o masie około 500 razy większej od masy protonu. Częstotliwość anihilacji cząstek WIMP oszacowana na podstawie zmierzonej intensywności promieniowania gamma również mieści się w zakresie przewidywań teoretycznych.

Co ważne, tych pomiarów promieniowania gamma nie da się łatwo wytłumaczyć innymi, bardziej powszechnymi zjawiskami astronomicznymi ani emisjami promieniowania gamma. Dlatego Totani uważa te dane za mocną wskazówkę na emisję promieniowania gamma z ciemnej materii.

Jeśli to prawda oznaczałoby to pierwszy raz, kiedy ludzkość "zobaczyła" ciemną materię. Okazuje się, że ciemna materia to nowa cząstka, nieuwzględniona w obecnym standardowym modelu fizyki cząstek elementarnych. To oznacza ogromny postęp w astronomii i fizyce – powiedział Totani.

REKLAMA

Chociaż Totani jest przekonany, że jego pomiary promieniowania gamma wykrywają cząstki ciemnej materii, jego wyniki muszą zostać zweryfikowane w drodze niezależnej analizy przeprowadzonej przez innych badaczy.

Nawet po tym potwierdzeniu naukowcy będą chcieli uzyskać dodatkowe dowody na to, że promieniowanie przypominające halo jest rzeczywiście wynikiem anihilacji ciemnej materii, a nie pochodzi z jakiegoś innego zjawiska astronomicznego.

REKLAMA
Bogdan Stech
29.11.2025 07:40
Tagi: Ciemna MateriaNASAOdkrycia naukowe
Najnowsze
7:30
Zburzą wstydliwą wizytówkę miasta. Trzeba było ją ratować
Aktualizacja: 2025-11-29T07:30:00+01:00
7:20
Rządowa kampania przeciw rosyjskim trollom to żenada. Powtórzę: ŻENADA
Aktualizacja: 2025-11-29T07:20:00+01:00
7:10
W Chinach oślepłem od świateł. Planeta płonie, a oni jadą na całego
Aktualizacja: 2025-11-29T07:10:00+01:00
7:00
Czytam horoskop, zdrapuję zdrapki. Jestem nowoczesnym seniorem - z aplikacją
Aktualizacja: 2025-11-29T07:00:00+01:00
21:50
Orange wyłączył starą sieć. To dostaniesz w zamian
Aktualizacja: 2025-11-28T21:50:02+01:00
20:25
Polska przejmuje orbitę. Pięć naszych satelitów poleciało w kosmos rakietą Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-28T20:25:43+01:00
19:56
25 lat PlayStation 2. Ta legenda zdefiniowała swoją epokę
Aktualizacja: 2025-11-28T19:56:23+01:00
19:14
Rosomaki nie rozkraczą się w akcji. Wojsko sypnęło kasą
Aktualizacja: 2025-11-28T19:14:58+01:00
18:15
Ziemia drży, mikroby szaleją. Mars może działać tak samo
Aktualizacja: 2025-11-28T18:15:11+01:00
18:08
Najlepsza funkcja Androida z ulepszeniem. Telefony będą mądrzejsze
Aktualizacja: 2025-11-28T18:08:32+01:00
17:45
Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel
Aktualizacja: 2025-11-28T17:45:39+01:00
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA