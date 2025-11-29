REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

W Chinach oślepłem od świateł. Planeta płonie, a oni jadą na całego

Miałem okazję odwiedzić Chiny i miasto Shenzhen. To jeden wielki LED, który wręcz oślepia.

Paweł Grabowski
W Chinach oślepłem od świateł. Planeta płonie, a oni jadą na całego
REKLAMA

Byłem w dwóch miastach w Chinach - w kipiącym technologią Shenzhen ora spokojnym Xi'An. To pierwsze zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, nie tylko swoim rozmachem, ale tym, że nigdy nie jest tam ciemno. Miasto jest skąpane w świetle LED, bo każdy, ale to absolutnie każdy wieżowiec ma z nich iluminację. Pomyślcie o tym, gdy następnym razem będziecie doświadczali poczucia winy, bo zapomnieliście wyłączyć żarówkę w garderobie, przez co zużyliście więcej zasobów, które mają zły wpływ na naszą planetę.

REKLAMA

Dźwigi, LED-y, lasery - tak wygląda Shenzhen

Sparafrazowałem kultowy kawałek muzyczny, ale doskonale opisuje to, co widać dojeżdżając do Shenzhen. To orgia światła. Z daleka widziałem lasery, które przecinały niebo. Dowiedziałem się, że to normalne i wielu punktach miasta są organizowane pokazy laserowe, a samych wiązek używa się również do reklam i podświetlania wybranych punktów. Budynki płonęły od LED-ów, były w nich skąpane. Co więcej - nawet dźwigi, które budują kolejne wieżowce miały listwy LED. Wprawdzie ułatwiało to ich dostrzeżenie, ale przecież wystarczyłaby zwykła lampka sygnalizacyjna. Zresztą, samoloty i helikoptery i tak nie mogłoby zejść tak nisko, żeby zahaczyć o te dźwigi.

Moim ulubionym punktem było centrum miasta, w którym kilka/kilkanaście wieżowców miało synchronizowaną animację świetlną. Robiło to piorunujące wrażenie i czuję w kościach, że to od początku chodzi. Shenzhen jest miastem, które jeszcze na początku 1980 r. miało zaledwie 30 tys. mieszkańców. Na terenach, gdzie dziś piętrzą się wieżowce, uprawiano ryż. W tym samym roku decyzją chińskich władz utworzono na części jego terenu specjalną strefę ekonomiczną, która miała napędzić gospodarkę. Szło tak dobrze, że już w 2010 r. całe miasto zostało objęte strefą. Przybyły tu zachodnie i chińskie koncerny, port morski jest drugim najważniejszym w całych Chinach, a samo miasto stało się wizytówką Chin.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/honor-magic-8-pro-swiatla-w-chinach5.jpg
1/6
photophotophotophotophotophoto

Gdybym miał porównać je do znanych miejsc, to powiedziałbym, że to chińska Dolina Krzemowa. Start-upy wyrastają tu jak grzyby po deszczu, każda licząca się na rynku marka technologiczna ma tu oddział, a nawet centrum badań i fabryki. Według danych z 2019 r. więcej niż połowa z 500 największych globalnych firm prowadziła inwestycje w Shenzhen.

Tu wszystko jest ogromne - miejsca biblioteka ma powierzchnię 50 tys. mkw. Sale w dwóch teatrach mają pojemność po 1500 osób. Podobnie duże są sale filharmonii, parki miejskie, czy inne atrakcje. Na terenie miasta jest ponad 300 budynków o wysokości powyżej 150 m, w tym majestatyczny Ping An Finance Center, który jest piątym najwyższym budynkiem na świecie. Stałem na jego tarasie widokowym znajdującym się na wysokości 547,5 m i byłem zachwycony panoramą miasta i jego majestatycznością. Stałem tam w godzinach popołudniowych, dopiero mogłem obserwować zapalające się światła, ale z każdą minutą było ich coraz więcej i więcej. Podejrzewam, że jakbym stał jeszcze z godzinę, to oślepłbym od świateł.

Takie miasto wizytówka nie może być ciemne. Musi być widoczne z daleka. I takie jest - nawet podczas startu samolotu widać ogromną rozświetloną plamę rozciągającą się na dwa tysiące kilometrów kwadratowych. Jak ją zasilić? Chińczycy postawili na kombinację prądu z elektrowni jądrowej, gazowych, węglowych, ale również tych z odnawialnych źródeł energii. Samo Shenzhen jest częścią Regionu Metropolitarnego Delty Perłowej Rzeki, czyli ogromnemu kompleksowi miast, które napędzają rozwój Chin. To okno na świat i demonstracja wszystkiego, co Chiny mają do zaoferowania światu, a mają coraz więcej. Bajecznie tani prąd sprawia, że nikt nie patrzy na jego koszt, tylko organizuje pokazy świetlne, montuje kolejne LED-y, bo przekaz ma być jasny - tu bije gospodarcze serce Chin, to miasto nigdy nie śpi.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/honor-magic-8-pro-swiatla-w-chinach12.jpg
1/4
photophotophotophoto

Chodziłem nocnymi ulicami Shenzhen, zaglądałem za budynki, które może wyglądały na mocno zaniedbane, ale jednocześnie wszędzie było jasno. Widziałem restauracje świecące się z daleka i punkty siekania warzyw, które również były oświetlone mocnymi lampami. Byłem rybą pływającą rzeką światła. Na swój sposób było to magiczne doświadczenie, ale jednocześnie przerażające. Gdybym odpalił takie światła w Warszawie, to pobliskie elektrownie wybuchłyby od nadmiaru zapotrzebowania na prąd. Podczas gdy my w Europie zastanawiamy się nad zanieczyszczeniami sztucznym światłem, o jego wpływie na ludzki organizm i tym ile to kosztuje, to w Chinach ktoś włącza kolejną instalację, a w drugiej ręce trzyma przewód od kolejnej. Nie da się z tym wygrać, nie da się tego porównać do czegokolwiek. To doznanie z innego świata, świata, w którym nasze oczy są wystawione na nieustanne bodźce.

Co ciekawe - pomimo ogromnego zaludnienia i liczby samochodów przekraczających ludzkie pojęcie - powietrze jest czyste, bo Chińczycy podjęli odpowiednie kroki wyprzedzające. Na ulicy jest zatrzęsienie samochodów elektrycznych i hybrydowych, elektrownie produkują czysty prąd, a najwięksi potencjalni truciciele - jak fabryki, mają założone odpowiednie filtry na kominach. To jest wręcz niewiarygodne jak w tak dużym mieście brakuje smogu i zapachów, które zwyczajowo towarzyszą takim aglomeracjom.

REKLAMA
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/honor-magic-8-pro-swiatla-w-chinach16.jpg
1/3
photophotophoto

Wspomnę tylko, że wszystkie zdjęcia i nagrania użyte w artykule powstały przy użyciu Honora Magic 8 Pro. O nim jeszcze porozmawiamy, bo naprawdę warto.

REKLAMA
Paweł Grabowski
29.11.2025 07:10
Tagi: ChinyLEDzanieczyszczenie światłem
Najnowsze
7:00
Czytam horoskop, zdrapuję zdrapki. Jestem nowoczesnym seniorem - z aplikacją
Aktualizacja: 2025-11-29T07:00:00+01:00
21:50
Orange wyłączył starą sieć. To dostaniesz w zamian
Aktualizacja: 2025-11-28T21:50:02+01:00
20:25
Polska przejmuje orbitę. Pięć naszych satelitów poleciało w kosmos rakietą Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-28T20:25:43+01:00
19:56
25 lat PlayStation 2. Ta legenda zdefiniowała swoją epokę
Aktualizacja: 2025-11-28T19:56:23+01:00
19:14
Rosomaki nie rozkraczą się w akcji. Wojsko sypnęło kasą
Aktualizacja: 2025-11-28T19:14:58+01:00
18:15
Ziemia drży, mikroby szaleją. Mars może działać tak samo
Aktualizacja: 2025-11-28T18:15:11+01:00
18:08
Najlepsza funkcja Androida z ulepszeniem. Telefony będą mądrzejsze
Aktualizacja: 2025-11-28T18:08:32+01:00
17:45
Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel
Aktualizacja: 2025-11-28T17:45:39+01:00
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA