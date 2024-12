Polskie lotnisko zapowiada płynną rewolucję. Koniec ze stresem i stratą czasu

Linie do obsługi bagażu podręcznego zostaną wydłużone z 12 do 20 metrów. Jednocześnie 5 pasażerów będzie mogło wykładać bagaż do sprawdzenia. Dotychczas jeden pasażer wykładał rzeczy do nawet trzech pojemników. Po wprowadzeniu zmian wystarczy jeden. Szybkość prześwietlania znajdujących się na nich rzeczy zwiększy się nawet 2,5 razy. Dzisiaj jest to 150 tacek na godzinę.