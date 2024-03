Tak teraz sprawdzą cię na polskim lotnisku. Koniec z wyciąganiem elektroniki i płynów

Nowy terminal sprawi, że przepustowość lotniska zwiększy się do 8 mln pasażerów. Aktualna wynosi ok. 6 mln. Polskie lotniska już zbliżają się do granic swoich możliwości, bo podróżnych przybywa. Jak pisał Bizblog porty lotnicze w Polsce obsłużyły od stycznia do września 2023 roku ponad 40 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii polskiego transportu lotniczego. Wynik pozwolił pobić o 6,8 proc. dotychczasowy rekord z 2019 roku, czyli ostatniego roku przed wybuchem pandemii.