Lotniska ostrzegają. Głupie żarty mogą skończyć się karą i przerwaniem podróży

Nie dość, że więcej pracy i poważnych zmartwień mają sami funkcjonariusze, to jeszcze może to wpłynąć na innych pasażerów. Możemy jedynie załamywać ręce i liczyć na to, że niektórzy w końcu zrozumieją, że żart często powtarzany przestaje śmieszyć. W tym przypadku problemem jest jeszcze to, że to nigdy nie było zabawne. Podobnie jak świecenie laserem w okna kabiny pilotów.