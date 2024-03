Jak przelecieć się samolotem za darmo? Ten pasażer ośmieszył system

Jak informowało ówcześnie The New York Times, 26-letni Wicliff Yves Fleurizard wszedł na pokład za pomocą kodu QR zeskanowanego w czasie boardingu (wpuszczania pasażerów do samolotu) i po wejściu do samolotu zamknął się w toalecie z przodu samolotu, w której pozostał aż do zakończenia boardingu i zamknięcia drzwi. Później próbował przejść do toalety na końcu samolotu. Gdy mężczyzna wyszedł z pomieszczenia, zwrócił on uwagę jednego z pracowników personelu pokładowego, a to ze względu na fakt, że wszystkie miejsca w samolocie były zajęte.