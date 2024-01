Siedzisz przy dziurze w samolocie, co się dzieje potem? Historia i nauka pokazują, co się z tobą stanie

Podobna historia miała miejsce podczas lotu 8633 linii Sichuan Airlines w 2018 r., gdzie także doszło do oderwania się części przedniej szyby i w konsekwencji częściowego wyssania pilota z kadłuba. Pomimo zapiętych pasów, pierwszy oficer Xu Ruichen został częściowo wyssany z samolotu, lecz doznał jedynie otarć twarzy, urazu oka i skręcenia nadgarstka. Jedna ze stewardes w samolocie, Zhou Yanwen, również doznała urazu nadgarstka. Co ciekawe, pomimo relatywnie długiego czasu dekompresji – 1 godzina i 17 minut – (a to ze względu na fakt, że lot odbywał się nad terenem górskim, na którym nie można było natychmiast wylądować) pasażerowie ani załoga nie ucierpieli ze względu na hipoksję (niedobór tlenu w tkankach; jeden z typowych skutków dekompresji kadłuba) ani odmrożenia. Nie doszło także do utraty przytomności.