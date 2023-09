Dramatyczny wypadek podczas pokazu lotniczego. Samolot uderza w samochód

Frecce Tricolori to oficjalna nazwa zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych Włoch. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej znanych zespołów tego typu na świecie. Został utworzony w 1961 r. i składa się z dziesięciu samolotów Aermacchi MB-339, które malowane są na biało, czerwono i zielono, czyli kolory flagi Włoch. Frecce Tricolori znane są z wykonywania spektakularnych ewolucji w powietrzu, często tworząc trójkolorowe smugi za pomocą specjalnych generatorów dymu. Zespół występuje nie tylko we Włoszech, ale także na wielu międzynarodowych pokazach lotniczych.