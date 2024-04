Polskie lotnisko wyśle kontrolerów na pracę zdalną. Nie będą wchodzić na wieżę

Prędzej czy później może okazać się, że stawianie wieży Babel na lotniskach nie ma już sensu i lepiej przenieść się gdzieś do zdalnego punktu obsługi lotów. Kto wie, być może jesteśmy świadkami początku końca zawodu kontrolera lotu, podobnie jak miało to miejsce z latarnikami. Dziś nad morzem na wysokie konstrukcje wchodzić już nie trzeba, więc obowiązek zapalania lampy w formie, jaką znamy z książek czy filmów, to zawód przeszłości. Robota dla pasjonatów zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji i dbaniem o historię, a nie obowiązek wymagający cowieczornej wspinaczki. Latarnicy pracują już zdalnie, np. w Szczecinie dbając o to, co dzieje się na polskim morzu. Ci na miejscu pełnią głównie funkcję kustosza i przewodnika.