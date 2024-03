Tłumy ludzi starają się o pracę w wymierającym zawodzie. Niskie zarobki ich nie odstraszają

Co jakiś czas media obiegają informacje o tym, że gdzieś na świecie poszukiwany jest latarnik. Tego typu ogłoszenia zawsze mają spory odzew. Np. Kanadyjczycy całkiem niedawno oferowali 45 do 70 tys. CAD rocznie (co w przeliczeniu na złotówki daje od 11,2 tys. zł do 17,4 tys. zł miesięcznie) i nie wymagali kanadyjskiego obywatelstwa ani nawet tamtejszego adresu.