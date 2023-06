Jak smakują punkty doświadczenia? Według Coca-Coli, jak Coca-Cola Zero

W wielu grach mamy przynajmniej jeden przedmiot do konsumpcji, który odnawia punkty życia. Przy dobrych wiatrach są to dwa, z których ten drugi odnawia jakiś inny zasób - manę lub energię. W jeszcze innych tych przedmiotów jest więcej, włącznie z przedmiotami dodającymi punkty doświadczenia.



Choć w League of Legends - w obecnym sezonie - mamy tylko dwa przedmioty konsumpcyjne odnawiające życie, a smak doświadczenia w grze kojarzy się bardziej z Moutain Dew i Doritos, nie przeszkodziło to The Coca-Cola Company w wypuszczeniu na rynek nowego produktu: Coca-Coli o smaku punktów doświadczenia (lub experience points, jeżeli nie lubisz polskiej nazwy).