Nie musi być drogo. Laptopy z RTX 50 w niskich cenach, przed trudnym 2026 r.

Zagrajmy w grę. Wejdźcie na stronę internetową dowolnej sieci sklepów z laptopami gamingowymi. Następnie w oknie wyszukiwarki produktów wprowadźcie następujące filtry:

karta graficzna: z rodziny GeForce RTX 50

procesor: Intel Core i7 lub lepszy

RAM: minimum 16 GB

SSD: minimum 1 TB

ekran: 15,6 cala 144 Hz lub lepszy

system: Windows 11

Zobaczycie, że najtańsze laptopy do gier spełniające powyższe kryteria to modele kosztujące najtaniej 4800-4899 zł, w zależności od marki i sieci. Niestety, tego typu jednostki pozostawiają sporo do życzenia pod względem jakości wykonania. Często są plastikowe, posiadają tylko podstawowy zestaw portów albo niskiej jakości klawisze.

Właśnie z tego powodu zachęcam do przyjrzenia się ofercie laptopów HIRO, od polskiego producenta NTT System, obecnego na rynku przez 35 lat. Laptopy do gier HIRO są nie tylko tańsze od najtańszych modeli sieciowych gigantów, ale do tego solidniejsze pod względem jakości wykonania, zestawu portów, wykorzystanych materiałów czy nawet mechanizmu klawiatury.

Tego typu elementy mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza teraz. Lada moment kupno laptopa do gier będzie znacznie trudniejsze. Ceny poszybują w górę, z kolei dostępność urządzeń zmaleje. To pokłosie rewolucji AI, przez którą technologiczne molochy mają gigantyczne zapotrzebowanie na podzespoły. Cierpi na tym rynek konsumencki, a w 2026 oraz 2027 roku będzie tylko gorzej. Dlatego szukamy laptopa solidnego i na lata.

Jakie przewagi mają gamingowe laptopy HIRO Y500/Y700 względem konkurencji?

Najtańszy laptop polskiej marki HIRO spełniający wymagania ze wstępniaka kosztuje 4710 zł. To 100-200 zł taniej w porównaniu do sprzętów z popularnych sieciach o zbliżonej konfiguracji. Sto, dwieście złotych zostające w kieszeni to przyjemna zmienna, ale ważniejsze jest, że chociaż tańszy, laptop HIRO wcale nie jest gorszy pod względem jakości wykonania. Przeciwnie – polski producent wyróżnia się na tle globalnej konkurencji, oferując lepsze komponenty.

Zacznijmy od klawiatury. W tanich modelach mamy do czynienia z membranowymi klawiszami o jednorodnym podświetleniu (a czasem nawet jego braku). Z kolei wszystkie laptopy HIRO z serii Y500 (ekran 15,6 cala) oraz Y700 (ekran 17 cali) zostały wyposażone w klawiatury mechaniczne. Do tego ze swobodną możliwością edycji podświetlenia w pełnym zakresie RGB. To diametralna różnica.

Wyraźne różnice są widoczne także w kwestii obudowy. Tanie laptopy korzystają z plastiku, który lubi trzeszczeć i wyginać się. Z kolei laptopy HIRO są wyposażone w obudowy częściowo metalowe, ze stopu aluminium i magnezu. Dzięki temu podczas codziennego korzystania z laptopa nie ma się wrażenia obcowania z produktem budżetowym. Do tego sprzęt jest odporniejszy na uszkodzenia.

Na koniec warto wspomnieć o kontroli jakości oraz gwarancji. NTT System, czyli polska marka stojąca za laptopami HIRO, przeprowadza 24-godzinny test każdej zakupionej jednostki, przed wysłaniem jej do klienta. Dzięki temu mamy pewność, iż laptop działa jak powinien, co potwierdza dokumentacja dołączona do urządzenia. Gdyby tego było mało, NTT oferuje aż 36 miesięcy gwarancji na gamingowe laptopy HIRO, co stanowi rynkowy ewenement. Trudno o lepszą deklarację jakości.

Laptop HIRO Y550 15,6 z GeForce RTX 5050 to brama do świata gier w przystępnej cenie

W promocyjnej cenie 4710 zł, HIRO Y550 15,6 jest najtańszym 15,6-calowym laptopem RTX 5050 z systemem Windows 11, jaki znalazłem. To zasługa rabatu wynoszącego 300 zł, aktywnego z okazji HIRO DAYS. W tej cenie otrzymujemy laptop nie tylko tańszy od modeli innych marek, ale też w odczuwalnie lepszej jakości, z metalową obudową oraz mechaniczną klawiaturą.

Karta graficzna GeForce RTX 5050, procesor Intel Core i7-13620H oraz 16 GB RAM wystarcza, aby grać we wszystkie najnowsze produkcje w Full HD, z zachowaniem średnich lub wysokich ustawień graficznych. Do tego użytkownik zyskuje dostęp do pakietu technologii DLSS 4 od NVIDIA, znacząco optymalizujących działanie zasobożernych produkcji. Z kolei w przypadku mniej wymagających tytułów, jak League of Legends czy CS2, gracze w pełni wykorzystają możliwości ekranu z odświeżaniem 144 Hz.

Laptop HIRO Y550 15,6 to sprzęt, który docenią także studenci. Urządzenie o masie 2,2 kg bez problemu można zabrać na zajęcia, z kolei po powrocie do akademika będzie służyć jako multimedialne centrum rozrywki oraz nauki. Dzięki karcie RTX 5050 studenci mogą komfortowo korzystać z bardziej wymagających i specjalistycznych programów, jak Adobe Lightroom, Blender, CapCut czy Adobe Photoshop, a także korzystać z lokalnych modeli AI, zdobywając nowoczesne kompetencje.

Moim osobistym faworytem jest laptop HIRO Y550 15,6 z GeForce RTX 5060

Karta graficzna GeForce RTX 5060, 32 GB RAM oraz procesor Intel Core i7-13620H – tyle wystarczy, aby bez kompromisów uruchamiać większość współczesnych gier wideo, w rozdzielczości Full HD, z zachowaniem wysokich ustawień graficznych. Jednostka tego typu poradzi sobie z Cyberpunkiem 2077 w ponad 60 klatkach na sekundę, bez pomocy narzędzi DLSS. Mamy do czynienia z laptopem na lata, gwarantującym możliwość uruchomienia najnowszych gier wideo.

Teraz laptop o takiej konfiguracji można zdobyć z rabatem wynoszącym 300 zł, w cenie 5530 zł. To bardzo rozsądna stawka, biorąc pod uwagę, iż mówimy o sprzęcie z mechaniczną klawiaturą, metalową obudową oraz preinstalowanym systemem Windows 11. Gdybym był studentem albo licealistą, marzyłbym o takiej maszynie. Większość graczy musi zadowolić się znacznie mniej wydajnymi laptopami.

Warto dodać, że dzięki złączom HDMI oraz DisplayPort 1.4 użytkownicy mają możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału karty GeForce RTX 5060. Laptopa można podłączyć do większego monitora 1440p, ciesząc się szczegółową rozgrywką np. w produkcjach strategicznych o mniejszych wymaganiach sprzętowych, jak Civilization czy Europa Universalis. Laptop pomoże też studentom w nabywaniu umiejętności z zakresu AI, modelowania 3D, montażu wideo czy edycji grafiki.

Warto przypomnieć, że każdy laptop HIRO jest sprzedawany po przeprowadzeniu 24-godzinnego testu, gwarantującego poprawne działanie. Wszystkie notebooki HIRO posiadają preinstalowany system Windows 11. Wysyłka jest darmowa, klienci mają 30 dni na zwrot, do tego dochodzi możliwość skorzystania z systemu ratalnego. Wisienką na torcie jest aż 36 miesięcy gwarancji producenta.

Szymon Radzewicz 23.12.2025 14:17

