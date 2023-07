Te działa strzelały pociskami atomowymi. Można było zniszczyć całe miasto jednym strzałem

2B1 Oka była mimo to jednym z największych i najpotężniejszych dział kiedykolwiek zbudowanych. Jej 20 m lufa pozwalała na wystrzeliwanie pocisków o masie 750 kg na odległość do 45 km. Pociski te mogły być wyposażone w głowice jądrowe o sile 15 kiloton, takiej samej jak bomba Little Boy, która zniszczyła Hiroszimę. Pojazd ten ważył ponad 55 ton i był napędzany przez silnik diesla o mocy 700 KM. Załoga składała się z sześciu osób: dowódcy, kierowcy, celowniczego i trzech ładowniczych. Strzały można było teoretycznie oddawać co 10 minut.