Bomba atomowa i najgorszy atak rekinów w historii. Z USS Indianapolis ocaleli tylko nieliczni

USS Indianapolis był ciężkim krążownikiem typu Portland, zbudowanym w stoczni New York Shipbuilding Corporation w Camden w stanie New Jersey. Jego stępkę położono 31 marca 1930 roku, a zwodowano go 7 listopada 1931 roku. Do służby w amerykańskiej marynarce wojennej wszedł 15 listopada 1932 roku. Był to czwarty okręt w historii Stanów Zjednoczonych noszący nazwę Indianapolis, od miasta w stanie Indiana.