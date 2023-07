Ten incydent prawie doprowadził do wojny nuklearnej. Zawinił drobny błąd

Załogi rakiet balistycznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wyjęły klucze startowe z sejfów, załogi bombowców pobiegły do ​​swoich samolotów, myśliwce wzbiły się w powietrze, by przeszukać niebo, a Federalna Administracja Lotnictwa przygotowywała się do wydania rozkazu lądowania wszystkim komercyjnym samolotom pasażerskim.