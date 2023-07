Chińska firma pokonała SpaceX i jako pierwsza na świecie wystrzeliła rakietę na metan

Metan to gaz, który składa się z atomów węgla i wodoru. Jest to powszechny składnik gazu ziemnego, który używamy do ogrzewania domów i gotowania. Metan ma kilka zalet jako paliwo dla rakiet. Po pierwsze, jest czystszy i bezpieczniejszy niż inne paliwa, takie jak ciało stałe, ciekły wodór czy nafta. Nie pozostawia szkodliwych produktów spalania ani nie zanieczyszcza środowiska.