Krew mnie zalewa, gdy widzę ludzi jarających się Elonem Muskiem. To janusz jakich mało

O tym, że mamy do czynienia z upadkiem legendy Elona Muska, świadczą proste fakty. Nie potrzeba już żadnych górnolotnych dyskusji o wolności słowa, kondycji moralnej miliardera. Wystarczy przyjrzeć się jego ostatnim dokonaniom i deklaracjom samego zainteresowanego.



Twitter należący do Elona Muska został pozwany za... niepłacenie czynszów za biura w Kolorado. Jak donoszą amerykańskie media firma dostała nakaz eksmisji. Przy okazji wyszło na jaw, że człowiek obracający miliardami stwierdził, że zapłaci za biura "po jego trupie". Nie jest to jedyny przykład tego, że Twitter nie płaci zobowiązań. Parę dni temu okazało się, że Elon Musk nie płaci też rachunków... Google'owi za hosting na serwerach giganta.



Zaiste to wspaniale ponura puenta do tekstu o wizjonerze i geniuszu, dla którego sposobem na oszczędności jest niepłacenie rachunków. Dziwi tylko jedna rzecz: jak w jego ukształtowanym przez późny kapitalizm umyśle, mieści się scenariusz, w którym odmówić można zapłaty za dobrze wykonaną usługę? Dlaczego użytkownicy Twittera czy kontrahenci z NASA mają płacić Muskowi, skoro on nie poczuwa się do tego obowiązku?