Elon Musk — ten miliarder — nie zapłacił rachunków. Google mówi, że zaraz go odetnie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Twitter nabił sobie rachunek u konkurencji, a Elon Musk nie chce go zapłacić. W marcu The Information informował, że Twitter ma do zapłacenia 70 mln dol. za usługi hostowane Amazon Web Services. Jednak wtedy Amazon odpowiedział Twitterowi w prosty sposób, odmawiając zapłaty za reklamy, które wcześniej wykupił w serwisie społecznościowym.



Co gorsza, nie jest to także drugi raz kiedy Elon Musk oszczędza poprzez niepłacenie. W styczniu do prasy dotarła informacja, że miliarder nie płaci również za czynsz samej siedziby serwisu w San Francisco. Wtedy to sprawa trafiła do sądu, gdyż Musk nie uregulował należności za wynajem powierzchni biurowej, opiewającej na sumę niemal 7 mln dol.