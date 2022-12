Elon musi odejść. Głosowało prawie tyle ludzi co podczas wyborów w Polsce

Sondy, które Elon Musk tworzy na Twitterze, nie są prawnie uregulowane – ani wewnętrznymi zasadami administrowania platformą, ani Zasadami korzystania z usług Twittera. Mimo to, od kiedy Elon Musk prawnie stał się właścicielem Twittera, działa on wobec narzuconej sobie samemu zasady "vox populi, vox Dei" (łac. głos ludu [to] głos Boga). W myśl niej tworzy on sondy, oddając "w ręce ludu" decyzje kluczowe dla przyszłości platformy.