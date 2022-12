Elon Musk zrezygnuje z kierowania Twitterem? Co za zwrot akcji!

Po tym, jak jeszcze 18 grudnia w niedzielę Twitter zmienił swój regulamin wprowadzając do niego punkt, który zabrania „reklamowania” na swoim profilu na Twitterze innych platform poprzez podawanie linków do swoich profili na Facebooku, Instagramie, Mastodonie czy Truth Social, Elon Musk najpierw poleciał do Dohy na finał Mundialu. Ewidentnie jednak po (wspaniałym) meczu między Francją i Argentyną, Musk włączył ponownie telefon, zobaczył potężną falę oburzenia nową polityką Twittera i stwierdził, że ta zabawa to już nie jest dla niego. Tweety informujące o zmianach zniknęły, a Musk przeprosił za ich wprowadzenie i obiecał, że więcej się to nie powtórzy.