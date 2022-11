Elon Musk przywrócił konto Donalda Trumpa na Twitterze. Zaraz, miało być inaczej

Decyzja o przywróceniu konta Donalda Trumpa tak naprawdę nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Elon Musk już wiele miesięcy temu otwarcie mówił, że według niego decyzja o zablokowaniu konta była niewłaściwa i gdyby był właścicielem Twittera to konto by przywrócił. W kwietniu Elon przekonywał, że jest „absolutystą wolności słowa” i niezależnie od poglądów każdy powinien mieć prawo do wygłaszania swoich poglądów, choć w tym wypadku chodziło akurat o blokowanie rosyjskich mediów w internecie.