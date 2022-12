Musk chce wszczepiać czipy ludziom. Tymczasem małpy, na których eksperymentuje, cierpią katusze

Wszystko wskazuje na to, że UC Davies posiada jeszcze więcej dokumentów i zdjęć dot. eksperymentów prowadzonych przez Neuralink. Uczelnia jednak przekonuje, że nie powinny być one upublicznione, ponieważ „opinia publiczna opacznie by je zrozumiała”. To chyba wyraźnie wskazuje na to, czego można się tam spodziewać. Przedstawiciele PCRM są przekonani, że uniwersytet po prostu stara się ukryć, iż firma Elona Muska przeprowadza eksperymenty, prowadzące do cierpienia i śmierci setek zwierząt.