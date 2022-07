Firma Elona Muska w całkowitej rozsypce. Neuralink miał wszczepiać chipy do mózgu

Co więcej, w lutym 2022 r. wyszło na jaw jak traktowane są zwierzęta, na których firma testowała technologię wszczepiania chipów. Okazało się, że w trakcie testów, eutanazji poddano 15 z 23 makaków, którym wczepiono do mózgu eksperymentalne chipy. Niejako przy okazji oskarżeń o znęcanie się nad zwierzętami, wypłynęły także informacje od byłych pracowników firmy, wskazujące na katastrofalne standardy pracy. Elon Musk miał naciskać na osiąganie postępów w rozwoju technologii w nierealistycznych terminach, co mogło prowadzić do niedbałości i pomijania dokładnych testów, które ostatecznie miały przecież doprowadzić do fizycznej ingerencji w mózg człowieka.