Chiny wyprzedzą USA w wyścigu na Księżyc? A to dopiero początek

Według Chińskiej Akademii Technologii Rakiet Nośnych, głównego producenta rakiet nośnych w kraju, Długi Marsz 10 będzie miał 88,5 metra wysokości, co odpowiada wysokości 30-piętrowego budynku mieszkalnego. Gigantyczna rakieta będzie miała masę startową 2187 ton i będzie zdolna do transportowania statków kosmicznych o masie co najmniej 27 ton na trajektorię transferową Ziemia-Księżyc. Nowa rakieta ma odbyć lot testowy w 2027 roku. Chiny rozważają również budowę stałej bazy, znanej jako Międzynarodowa Stacja Badań Księżycowych, która ma powstać w latach 30. XX wieku.