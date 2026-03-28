Będzie nowy Game Pass. Musi być tani

Ładowanie...

Xbox znowu kombinuje przy Game Passie - i tym razem nie chodzi o kolejną podwyżkę, tylko o coś znacznie ciekawszego (choć potencjalnie równie kontrowersyjnego). W danych z publicznego backendu Microsoftu pojawił się nowy, nieogłoszony wariant usługi o kryptonimie „TRITON”. Wspólny mianownik? Na liście gier są wyłącznie tytuły first party, czyli z dwóch z trzech posiadanych przez Microsoft wydawnictw: Xbox Game Studios i Bethesdy. Trzecie w TRITON-ie nieobecne to Activision Blizzard.

REKLAMA

Xbox Game Pass TRITON - jakie gry?

Na dziś w usłudze znajdują się:

Doom Eternal

Doom 64

Dishonored 2

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Gears 5

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade

Ori and the Blind Forest

Psychonauts

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online

Retro Classics

To nie jest pełny katalog Game Passa, tylko wycinek. Zero gier third party, zero świeżych hitów od partnerów, żadnych licencji od innych wydawców. Samo mięso z portfolio Microsoftu, choć na razie dotyczy głównie starszych, wyselekcjonowanych tytułów.

Szeroki wybór ofert czy bałagan w ofercie?

Oferta Game Passa staje się dość zagmatwana. Z jednej strony to dobrze, każdy może dobrać abonament do swoich oczekiwań. Nie wszystkim jednak odpowiada aż taka fragmentacja. Mamy:

Game Pass Core - następca Xbox Live Gold, kilka gier w katalogu + multiplayer.

Game Pass na konsolę - katalog gier na Xboxa, bez PC.

PC Game Pass - katalog na PC, z własnymi wyjątkami i różnicami.

Game Pass Ultimate - wszystko naraz, plus chmura, plus różne dodatki typu EA Play, Ubisoft Classics, Fortnite Crew itd.

REKLAMA

I tak wszystko sprowadzi się do jednego pytania: ile to będzie kosztować w złotówkach i co dokładnie za to dostanę? I to jest pytanie, na które - jak zawsze - warto poczekać studząc emocje. Darmowe gry w zamian za oglądanie reklam? Game Pass za symboliczną opłatę w zamian za kilka klasyków Microsoftu? To by było jakieś.

REKLAMA

Maciej Gajewski 28.03.2026 16:10

Ładowanie...