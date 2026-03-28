Będzie nowy Game Pass. Musi być tani

Xbox Game Pass „Triton” to tajemniczy nowy próg abonamentu tylko z grami Microsoftu. I to też nie wszystkimi. Robi się coraz bardziej zawile.

Maciej Gajewski
Xbox Game Pass TRITON
Xbox znowu kombinuje przy Game Passie - i tym razem nie chodzi o kolejną podwyżkę, tylko o coś znacznie ciekawszego (choć potencjalnie równie kontrowersyjnego). W danych z publicznego backendu Microsoftu pojawił się nowy, nieogłoszony wariant usługi o kryptonimie „TRITON”. Wspólny mianownik? Na liście gier są wyłącznie tytuły first party, czyli z dwóch z trzech posiadanych przez Microsoft wydawnictw: Xbox Game Studios i Bethesdy. Trzecie w TRITON-ie nieobecne to Activision Blizzard.

To w co gramy w ten weekend?

Xbox Game Pass TRITON - jakie gry?

Na dziś w usłudze znajdują się:

  • Doom Eternal 
  • Doom 64 
  • Dishonored 2 
  • Fable Anniversary 
  • Fallout 4 
  • Fallout 76 
  • Gears 5 
  • Halo 5: Guardians 
  • Halo Wars 2 
  • Hellblade 
  • Ori and the Blind Forest 
  • Psychonauts 
  • State of Decay 2 
  • The Elder Scrolls Online 
  • Retro Classics 

To nie jest pełny katalog Game Passa, tylko wycinek. Zero gier third party, zero świeżych hitów od partnerów, żadnych licencji od innych wydawców. Samo mięso z portfolio Microsoftu, choć na razie dotyczy głównie starszych, wyselekcjonowanych tytułów.

Szeroki wybór ofert czy bałagan w ofercie?

Oferta Game Passa staje się dość zagmatwana. Z jednej strony to dobrze, każdy może dobrać abonament do swoich oczekiwań. Nie wszystkim jednak odpowiada aż taka fragmentacja. Mamy: 

  • Game Pass Core - następca Xbox Live Gold, kilka gier w katalogu + multiplayer. 
  • Game Pass na konsolę - katalog gier na Xboxa, bez PC. 
  • PC Game Pass - katalog na PC, z własnymi wyjątkami i różnicami. 
  • Game Pass Ultimate - wszystko naraz, plus chmura, plus różne dodatki typu EA Play, Ubisoft Classics, Fortnite Crew itd. 
I tak wszystko sprowadzi się do jednego pytania: ile to będzie kosztować w złotówkach i co dokładnie za to dostanę? I to jest pytanie, na które - jak zawsze - warto poczekać studząc emocje. Darmowe gry w zamian za oglądanie reklam? Game Pass za symboliczną opłatę w zamian za kilka klasyków Microsoftu? To by było jakieś.

28.03.2026 16:10
Najnowsze
16:00
Nowy cennik Steama na Polskę. Będzie taniej
Aktualizacja: 2026-03-28T16:00:00+01:00
9:15
Służba sąsiedzka straszy przed osiedlowymi donosicielami. A to ich potrzebujemy
Aktualizacja: 2026-03-28T09:15:00+01:00
9:00
iPhone 17 z USA? Zakup tego modelu to proszenie się o kłopoty
Aktualizacja: 2026-03-28T09:00:00+01:00
8:30
Laptop nie rozładuje się po godzinie. Nadchodzi wielka zmiana 
Aktualizacja: 2026-03-28T08:30:00+01:00
8:15
Głodny biały karzeł nieźle namieszał. Rozwiązali zagadkę słynnej gwiazdy
Aktualizacja: 2026-03-28T08:15:00+01:00
8:00
Polska uniezależnia się od dostaw amunicji. Rusza produkcja
Aktualizacja: 2026-03-28T08:00:00+01:00
7:30
Małe telefony wreszcie dają radę. Już nie musisz kupować cegły
Aktualizacja: 2026-03-28T07:30:00+01:00
7:15
Radioaktywna bomba na dnie morza. Radziecki okręt atomowy przecieka
Aktualizacja: 2026-03-28T07:15:00+01:00
7:00
Robisz zdjęcie i pomagasz nauce. Wystarczy telefon
Aktualizacja: 2026-03-28T07:00:00+01:00
21:52
Xbox z wielką zmianą. "Reset marki"
Aktualizacja: 2026-03-27T21:52:47+01:00
20:51
Nie oglądasz telewizji, a i tak zapłacisz. Przełomowy wyrok
Aktualizacja: 2026-03-27T20:51:04+01:00
19:39
Abonament komórkowy w cenie nie do przegapienia. Musisz podać tajne hasło
Aktualizacja: 2026-03-27T19:39:49+01:00
19:04
Wikipedia mówi "nie" takim tekstom. Czas wrócić do książek
Aktualizacja: 2026-03-27T19:04:20+01:00
18:11
Lepiej zaktualizuj WhatsAppa. Inaczej to przegapisz
Aktualizacja: 2026-03-27T18:11:47+01:00
18:04
Polacy wciąż nie wiedzą, że mogą oszczędzić na sofcie. Nawet 80 proc.
Aktualizacja: 2026-03-27T18:04:24+01:00
18:01
Progi, dywany i lustra mu nie straszne. Roborock Saros 20 - test
Aktualizacja: 2026-03-27T18:01:19+01:00
17:20
Na Marsa i z powrotem w kilka tygodni. Przełom w technologii paliwa fuzyjnego
Aktualizacja: 2026-03-27T17:20:55+01:00
17:12
Gdzie jest najlepszy internet? Na stadionie. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-03-27T17:12:43+01:00
17:01
Ile kosztuje system kaucyjny? Tyle zapłacą za automaty
Aktualizacja: 2026-03-27T17:01:43+01:00
17:00
Google ulepszył iPhone'y. Staniesz się mistrzem języków obcych
Aktualizacja: 2026-03-27T17:00:52+01:00
