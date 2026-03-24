Szef Nvidia mięknie z obroną DLSS 5. "Rozumiem graczy, sam nie znoszę AI slopu"

Pod względem technologicznym prezentacja DLSS 5 zrobiła ogromne wrażenie. Algorytmy w czasie rzeczywistym modyfikowały obraz w bardzo szerokim zakresie. Problem w tym, że firmie nie udało się powtórzyć sukcesu RTX-a, dzięki któremu odjechała konkurencji i który stał się bohaterem pozytywnych memów utrwalających dobry wizerunek firmy.

W tym przypadku internet nie zostawił na marce suchej nitki. Gracze zaczęli zarzucać korporacji, która od kilku lat gra pierwsze skrzypce rewolucji AI, że obraz przetworzony z użyciem DLSS 5 przypomina tzw. slopy, czyli kiepskiej jakości generowane z użyciem sztucznej inteligencji grafiki o charakterystycznej odrealnionej stylistyce. No i jak na złość, dla korporacji oczywiście, memy z cyklu DLSS ON i DLSS OFF śmiały się nie z Nvidią, tylko z Nvidii.

Jensen Huang, CEO Nvidii, gasi teraz pożar. Benzyną.

Szefostwo korporacji z pewnością nie spodziewało się takiego obrotu spraw, a dla firmy zarabiającej bazyliony na AI, w które to wpakowały miliardy, sytuacja jest niezwykle niekorzystna. Gry wideo to tam gry wideo, ale gracze krytykujący coraz śmielej sztuczną inteligencję w długoterminowej perspektywie są problemem. W końcu ci sami ludzie są konsumentami, którzy powinni korzystać z usług partnerów Nvidii płacących horrendalne pieniądze za dostęp do infrastruktury…

W tym kontekście nie dziwi fakt, iż prezes Nvidii w pierwszym odruchu próbował tłumaczyć graczom, iż ci nic a nic nie zrozumieli; jak niby DLSS 5 nie zachwyca, skoro zachwyca?! Efekt jego pierwszych wypowiedzi był oczywiście łatwy do przewidzenia - internet zalała nowa fala memów nabijających się z DLSS 5. Po paru dniach Jensen Huang zmienił nieco retorykę i w ramach (nie)spodziewanego zwrotu akcji przyznał, iż „chyba rozumie ich [graczy] perspektywę”.

Okazuje się, że Nvidia też nie lubi AI-slopów!

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Jensena Huanga, która padła w podcaście Leksa Fridmana. Zauważył, że treści generowane przez AI mają zbliżoną stylistkę i uznał, że teraz podchodzi z empatią wobec tego, iż ludziom się to wszystko nie podoba. Nie zmienia jednak frontu w sprawie DLSS 5 i przekonuje, że w jego mniemaniu nowa technologia nie jest zwykłym slop-filtrem nakładanym na grę, który będzie mielił dzieła prawdziwych artystów bez żadnych sentymentów.

Jensen Huang wyjaśnia przy tym, że sztuczna inteligencja wedle zamysłu firmy ma brać od uwagę wizję artystyczną, a każda klatka ma być „poprawiana”, ale nie „zmieniana”. Dodaje też, że DLSS 5 to otwarte rozwiązanie, które można dopasować do swoich potrzeb poprzez trenowanie własnych modeli, które będą zapewniały spójne efekty, a działanie algorytmów będzie się dało parametryzować za pomocą promptów, a twórcy gier mogą zdecydować, że nie będą ich używać.

Otwartym pozostaje pytanie, czy Nvidii uda się przekonać graczy do swojego punktu widzenia.

Dowiemy się tego zapewne dopiero w momencie, gdy pierwsze gry wideo obsługujące DLSS 5 trafią w ręce zwykłych użytkowników, bo jak na razie zobaczyliśmy tylko dema technologicznie. To zaś na ten moment pieśń przyszłości - nowe algorytmy są na tym etapie na tyle zasobożerne, że do ich odpalenia na obecnym etapie potrzeba nie jednej, a dwóch topowych kart graficznych GeForce RTX 5090. Z czasem to się jednak pewnie zmieni, a gracze słusznie obawiają się przyszłości.

Cieszy natomiast, że szef Nvidii zmienił swoje pierwotne nastawienie i nie jest już obrażony na osoby, które śmiały go krytykować, ale nie mam też złudzeń, iż wynika to jedynie z faktu, iż firma chce teraz udobruchać wirtualny tłum. Ten z kolei w obliczu rosnących cen podzespołów do komputerów, w tym RAM-u (co jest z kolei bezpośrednim pokłosiem rewolucji AI, którą Nvidia pompuje jak balonik, nawet gdy nie ma to sensu), łaknie teraz rozpikselizowanej krwi.

Piotr Grabiec 24.03.2026 18:59

