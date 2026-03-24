Szef Nvidia mięknie z obroną DLSS 5. "Rozumiem graczy, sam nie znoszę AI slopu"

Drzecie od tygodnia łacha z DLSS 5? Nvidii jest smutno, ale firma jest przekonana, że z czasem pokochacie Wielkiego Brata w postaci AI. Ciekawe, kto pierwszy spęka.

Piotr Grabiec
Pod względem technologicznym prezentacja DLSS 5 zrobiła ogromne wrażenie. Algorytmy w czasie rzeczywistym modyfikowały obraz w bardzo szerokim zakresie. Problem w tym, że firmie nie udało się powtórzyć sukcesu RTX-a, dzięki któremu odjechała konkurencji i który stał się bohaterem pozytywnych memów utrwalających dobry wizerunek firmy.

W tym przypadku internet nie zostawił na marce suchej nitki. Gracze zaczęli zarzucać korporacji, która od kilku lat gra pierwsze skrzypce rewolucji AI, że obraz przetworzony z użyciem DLSS 5 przypomina tzw. slopy, czyli kiepskiej jakości generowane z użyciem sztucznej inteligencji grafiki o charakterystycznej odrealnionej stylistyce. No i jak na złość, dla korporacji oczywiście, memy z cyklu DLSS ON i DLSS OFF śmiały się nie z Nvidią, tylko z Nvidii.

Jensen Huang, CEO Nvidii, gasi teraz pożar. Benzyną.

Szefostwo korporacji z pewnością nie spodziewało się takiego obrotu spraw, a dla firmy zarabiającej bazyliony na AI, w które to wpakowały miliardy, sytuacja jest niezwykle niekorzystna. Gry wideo to tam gry wideo, ale gracze krytykujący coraz śmielej sztuczną inteligencję w długoterminowej perspektywie są problemem. W końcu ci sami ludzie są konsumentami, którzy powinni korzystać z usług partnerów Nvidii płacących horrendalne pieniądze za dostęp do infrastruktury…

W tym kontekście nie dziwi fakt, iż prezes Nvidii w pierwszym odruchu próbował tłumaczyć graczom, iż ci nic a nic nie zrozumieli; jak niby DLSS 5 nie zachwyca, skoro zachwyca?! Efekt jego pierwszych wypowiedzi był oczywiście łatwy do przewidzenia - internet zalała nowa fala memów nabijających się z DLSS 5. Po paru dniach Jensen Huang zmienił nieco retorykę i w ramach (nie)spodziewanego zwrotu akcji przyznał, iż „chyba rozumie ich [graczy] perspektywę”.

Okazuje się, że Nvidia też nie lubi AI-slopów!

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Jensena Huanga, która padła w podcaście Leksa Fridmana. Zauważył, że treści generowane przez AI mają zbliżoną stylistkę i uznał, że teraz podchodzi z empatią wobec tego, iż ludziom się to wszystko nie podoba. Nie zmienia jednak frontu w sprawie DLSS 5 i przekonuje, że w jego mniemaniu nowa technologia nie jest zwykłym slop-filtrem nakładanym na grę, który będzie mielił dzieła prawdziwych artystów bez żadnych sentymentów.

Jensen Huang wyjaśnia przy tym, że sztuczna inteligencja wedle zamysłu firmy ma brać od uwagę wizję artystyczną, a każda klatka ma być „poprawiana”, ale nie „zmieniana”. Dodaje też, że DLSS 5 to otwarte rozwiązanie, które można dopasować do swoich potrzeb poprzez trenowanie własnych modeli, które będą zapewniały spójne efekty, a działanie algorytmów będzie się dało parametryzować za pomocą promptów, a twórcy gier mogą zdecydować, że nie będą ich używać.

Otwartym pozostaje pytanie, czy Nvidii uda się przekonać graczy do swojego punktu widzenia.

Dowiemy się tego zapewne dopiero w momencie, gdy pierwsze gry wideo obsługujące DLSS 5 trafią w ręce zwykłych użytkowników, bo jak na razie zobaczyliśmy tylko dema technologicznie. To zaś na ten moment pieśń przyszłości - nowe algorytmy są na tym etapie na tyle zasobożerne, że do ich odpalenia na obecnym etapie potrzeba nie jednej, a dwóch topowych kart graficznych GeForce RTX 5090. Z czasem to się jednak pewnie zmieni, a gracze słusznie obawiają się przyszłości.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone krytyce AI:

Cieszy natomiast, że szef Nvidii zmienił swoje pierwotne nastawienie i nie jest już obrażony na osoby, które śmiały go krytykować, ale nie mam też złudzeń, iż wynika to jedynie z faktu, iż firma chce teraz udobruchać wirtualny tłum. Ten z kolei w obliczu rosnących cen podzespołów do komputerów, w tym RAM-u (co jest z kolei bezpośrednim pokłosiem rewolucji AI, którą Nvidia pompuje jak balonik, nawet gdy nie ma to sensu), łaknie teraz rozpikselizowanej krwi.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: jamesonwu1972 / Shutterstock.com

24.03.2026 18:59
Tagi: DLSSNvidiaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
17:48
Podatek od Big Techów - w końcu konkrety. Mocno przywalimy, ale niektórym
Aktualizacja: 2026-03-24T17:48:00+01:00
17:34
NASA żegna panele i buduje atomowy statek. Doleci na Marsa i zrzuci rój
Aktualizacja: 2026-03-24T17:34:28+01:00
17:28
Automaty paczkowe zalały Polskę. Ten nałóg wymknął się spod kontroli
Aktualizacja: 2026-03-24T17:28:25+01:00
17:06
PlayStation dostanie generator klatek. Co to i czemu to piekielnie ważne?
Aktualizacja: 2026-03-24T17:06:25+01:00
16:38
Samsung naprawdę pozamiatał. Tym razem też ceną
Aktualizacja: 2026-03-24T16:38:57+01:00
15:56
Wściekam się przez kasy samoobsługowe. A zaraz będzie znacznie gorzej
Aktualizacja: 2026-03-24T15:56:17+01:00
15:49
Najlepsza zmiana w Windows 11 od lat. Microsoft nie będzie męczył ludzi
Aktualizacja: 2026-03-24T15:49:49+01:00
15:41
Polacy włączyli superkomputer za 30 mln zł. Cyberpunk śmiga w 18 000 fps
Aktualizacja: 2026-03-24T15:41:44+01:00
15:35
Samsung Galaxy Z Fold 8 wycieka. To on ma złoić składaka od Apple
Aktualizacja: 2026-03-24T15:35:25+01:00
15:30
Baza na Księżycu jeszcze za Trumpa. Chcą tam latać częściej niż ty na urlop
Aktualizacja: 2026-03-24T15:30:59+01:00
13:52
OnePlus szykuje specjalną edycję Norda 6. Fani anime wniebowzięci
Aktualizacja: 2026-03-24T13:52:40+01:00
13:11
Hejtowaliście iPhone’a Air. A sprzedaje się dużo lepiej niż wasz faworyt 
Aktualizacja: 2026-03-24T13:11:32+01:00
12:37
Ceny ropy szaleją, muszą zaciskać pasa. "Krótsze prysznice i mniej prądu"
Aktualizacja: 2026-03-24T12:37:47+01:00
12:24
Konkurent ChataGPT przejmuje twój komputer. Anthropic kopie leżącego
Aktualizacja: 2026-03-24T12:24:03+01:00
11:04
Rząd wskazał wady systemu kaucyjnego. Śmiechu warte, problem jest inny
Aktualizacja: 2026-03-24T11:04:22+01:00
10:42
Szef Nvidii się wygadał, ale dziwnie wymiękł. "Mamy silną sztuczną inteligencję"
Aktualizacja: 2026-03-24T10:42:24+01:00
10:24
Jaki smartfon do 1500 zł w 2026 roku? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2026-03-24T10:24:23+01:00
10:02
Instagram pozwoli ci naprawić błędy przeszłości. Właśnie wleciała nowa opcja
Aktualizacja: 2026-03-24T10:02:21+01:00
9:21
Stworzą gigantyczne jezioro. "Przemiana, jakiej Polska nie widziała"
Aktualizacja: 2026-03-24T09:21:00+01:00
8:09
Ameryka wypowiada wojnę routerom. Takim, jak twój na biurku
Aktualizacja: 2026-03-24T08:09:10+01:00
