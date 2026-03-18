REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Prezes Nvidii: gracze się nie znają, my wiemy lepiej czego chcą

Prezes Nvidii postanowił zabrać głos w sprawie nowej technologii ulepszenia obrazu w grach DLSS 5. Twierdzi, że - my, gracze - wcale się nie znamy i to producent wie lepiej, czego potrzebujemy.

Albert Żurek
REKLAMA

Nvidia - producent najpopularniejszych kart graficznych ostatnio zaprezentował DLSS 5. Ta wersja popularnego zestawu narzędzi wprowadza zupełną nowość - model neuronowego renderowania grafik, który za pomocą sztucznej inteligencji ulepsza trójwymiarowe modele za pomocą tekstur i oświetlenia. Technologia wywołała ogromny szum w sieci - także przyniosła mnóstwo memów. Dyrektor Nvidia odpowiedział na zarzuty zmieniania wizji artystycznej gry.

REKLAMA

Prezes Nvidii odpowiada na krytykę dotyczącą DLSS 5

W związku z ogromnym poruszeniem w sprawie DLSS 5 prezes firmy Jensen Huang wypowiedział się w sprawie zarzutów dotyczących zmiany wizji artystycznej twórców gry. Huang uważa, że twórcy w pełni zachowują kontrolę nad tym, jak DLSS 5 zmienia (ulepsza) wygląd postaci i innych tekstur w grach komputerowych.

Cóż, po pierwsze, są w całkowitym błędzie. Powodem tego jest to, że – jak wyjaśniłem bardzo dokładnie – DLSS 5 łączy sterowalność geometrii i tekstur oraz wszystkiego, co związane z grą, z generatywną sztuczną inteligencji - powiedział prezes Nvidii na GTC 2026.

Według dyrektora Nvidii teza, że technologia kompletnie zmienia wizję artystyczną twórców jest… błędna. DLSS 5 ma łączyć geometrię i tekstury stworzone przez twórców z generatywną sztuczną inteligencją, pozostawiając pełną kontrolę nad zmianami w rękach producenta gry. Huang dodaje, że twórcy mogą dopracować model w taki sposób, aby odpowiadał zamierzonemu kierunkowi artystycznemu. 

Innymi słowy, sztuczna inteligencja w DLSS 5 nie przejmuje pełnej kontroli nad zmianami w wyglądzie postaci czy otoczenia - technologia może też zmieniać m.in. oświetlenie w cenach.

DLSS 5 nie jest też zwykłym efektem postprocessingu, który stosuje się tuż po wyrenderowaniu klatki. System sztucznej inteligencji działa na poziomie geometrii. Nvidia nazywa to generatywną sztuczną inteligencją sterowaną treścią. Co bardzo istotne, producenci gier implementujący DLSS-a mogą eksperymentować nad różnymi efektami wizualnymi, które zostaną zastosowane w dane produkcji. W zależności od tego, co chcą stworzyć - DLSS nie jest stworzony tylko do fotorealistycznych, ale też prostszych gier.

Druga sprawa to fakt, że nie wszędzie DLSS 5 będzie dostępny. Gracze wcale nie muszą korzystać z funkcji. Mogą wyłączyć technologię w menu ustawień. Rozwiązanie nie będzie też dostępne dla posiadaczy starszych układów z serii RTX takich jak 2000, 3000 i 4000. Dopiero użytkownicy RTX-ów 5000 mogą liczyć na ulepszanie wyglądu postaci gier. 

REKLAMA

Stoję murem za Nvidią - nie rozumiem poruszenia

Na ogół nie jestem fanem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Z kolei na DLSS 5 spoglądam z przychylnością. Gdy patrzę na dzisiejsze gry komputerowe mam wrażenie, że postaciom zawsze brakowało detali. DLSS 5 rozwiązuje ten problem i podoba mi się efekt, jaki tworzy nowa technologia. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
18.03.2026 17:07
Tagi: DLSSKarty graficzneKomputeryNvidiaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
16:15
Sprawdziłem MacBooka Neo za 2999 zł. Nie powinien być aż tak dobry
Aktualizacja: 2026-03-18T16:15:25+01:00
15:45
Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej
Aktualizacja: 2026-03-18T15:45:16+01:00
15:14
Koniec z zastanawianiem się, co obiad. Polska aplikacja cię wyręczy
Aktualizacja: 2026-03-18T15:14:10+01:00
14:41
Składacz iPhone’ów postawi u nas wielką fabrykę. "40 tys. miejsc pracy"
Aktualizacja: 2026-03-18T14:41:54+01:00
14:21
Rząd przemówił. Będzie zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych
Aktualizacja: 2026-03-18T14:21:27+01:00
13:37
Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"
Aktualizacja: 2026-03-18T13:37:25+01:00
12:49
Alarmy bombowe sparaliżowały polskie przedszkola. Ewakuowano tysiące dzieci
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:45+01:00
12:05
Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Lepiej ją mieć, niż kiedyś żałować
Aktualizacja: 2026-03-18T12:05:34+01:00
11:32
Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja
Aktualizacja: 2026-03-18T11:32:19+01:00
10:52
Załataliśmy krytyczną lukę w niebie. Polska BASIA namierzy każdego drona
Aktualizacja: 2026-03-18T10:52:11+01:00
9:58
Monitoring domu w 5 minut i zero kabli. Sprawdziłem: nie potrzebujesz fachowca
Aktualizacja: 2026-03-18T09:58:18+01:00
9:56
T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]
Aktualizacja: 2026-03-18T09:56:48+01:00
9:07
Piekło na najdroższym okręcie świata. "To nie wypadek, a akt desperacji"
Aktualizacja: 2026-03-18T09:07:51+01:00
8:30
Sześć kłamstw, które opowiadałem sobie o własnym bieganiu - i jak zegarek mnie przyłapał
Aktualizacja: 2026-03-18T08:30:03+01:00
8:16
Realme 16 Pro z darmowym dodatkiem. Masz czas tylko do końca marca
Aktualizacja: 2026-03-18T08:16:57+01:00
7:58
Mundial 2026 na YouTubie to genialna wiadomość. Kibice odpalą mecze za darmo
Aktualizacja: 2026-03-18T07:58:09+01:00
6:34
Sadzą drzewa i myślą, że pomagają klimatowi. To jest bzdura
Aktualizacja: 2026-03-18T06:34:00+01:00
6:23
Odkryli spadkobiercę pierwszych gwiazd. PicII-503 to kosmiczna szlachta
Aktualizacja: 2026-03-18T06:23:00+01:00
6:12
Polska kolej łapie opóźnienie na 10 lat. Miała być duma na Europę, jest strach
Aktualizacja: 2026-03-18T06:12:00+01:00
6:01
Tak Rosja omija sankcje na morzu. Rozpracowali Putina, ale nikt nic nie robi
Aktualizacja: 2026-03-18T06:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA