Nvidia - producent najpopularniejszych kart graficznych ostatnio zaprezentował DLSS 5. Ta wersja popularnego zestawu narzędzi wprowadza zupełną nowość - model neuronowego renderowania grafik, który za pomocą sztucznej inteligencji ulepsza trójwymiarowe modele za pomocą tekstur i oświetlenia. Technologia wywołała ogromny szum w sieci - także przyniosła mnóstwo memów. Dyrektor Nvidia odpowiedział na zarzuty zmieniania wizji artystycznej gry.

Prezes Nvidii odpowiada na krytykę dotyczącą DLSS 5

W związku z ogromnym poruszeniem w sprawie DLSS 5 prezes firmy Jensen Huang wypowiedział się w sprawie zarzutów dotyczących zmiany wizji artystycznej twórców gry. Huang uważa, że twórcy w pełni zachowują kontrolę nad tym, jak DLSS 5 zmienia (ulepsza) wygląd postaci i innych tekstur w grach komputerowych.

Cóż, po pierwsze, są w całkowitym błędzie. Powodem tego jest to, że – jak wyjaśniłem bardzo dokładnie – DLSS 5 łączy sterowalność geometrii i tekstur oraz wszystkiego, co związane z grą, z generatywną sztuczną inteligencji - powiedział prezes Nvidii na GTC 2026.

Według dyrektora Nvidii teza, że technologia kompletnie zmienia wizję artystyczną twórców jest… błędna. DLSS 5 ma łączyć geometrię i tekstury stworzone przez twórców z generatywną sztuczną inteligencją, pozostawiając pełną kontrolę nad zmianami w rękach producenta gry. Huang dodaje, że twórcy mogą dopracować model w taki sposób, aby odpowiadał zamierzonemu kierunkowi artystycznemu.

Innymi słowy, sztuczna inteligencja w DLSS 5 nie przejmuje pełnej kontroli nad zmianami w wyglądzie postaci czy otoczenia - technologia może też zmieniać m.in. oświetlenie w cenach.

DLSS 5 nie jest też zwykłym efektem postprocessingu, który stosuje się tuż po wyrenderowaniu klatki. System sztucznej inteligencji działa na poziomie geometrii. Nvidia nazywa to generatywną sztuczną inteligencją sterowaną treścią. Co bardzo istotne, producenci gier implementujący DLSS-a mogą eksperymentować nad różnymi efektami wizualnymi, które zostaną zastosowane w dane produkcji. W zależności od tego, co chcą stworzyć - DLSS nie jest stworzony tylko do fotorealistycznych, ale też prostszych gier.

Druga sprawa to fakt, że nie wszędzie DLSS 5 będzie dostępny. Gracze wcale nie muszą korzystać z funkcji. Mogą wyłączyć technologię w menu ustawień. Rozwiązanie nie będzie też dostępne dla posiadaczy starszych układów z serii RTX takich jak 2000, 3000 i 4000. Dopiero użytkownicy RTX-ów 5000 mogą liczyć na ulepszanie wyglądu postaci gier.

Stoję murem za Nvidią - nie rozumiem poruszenia

Na ogół nie jestem fanem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Z kolei na DLSS 5 spoglądam z przychylnością. Gdy patrzę na dzisiejsze gry komputerowe mam wrażenie, że postaciom zawsze brakowało detali. DLSS 5 rozwiązuje ten problem i podoba mi się efekt, jaki tworzy nowa technologia.

Albert Żurek 18.03.2026 17:07

