PlayStation dostanie generator klatek. Co to i czemu to piekielnie ważne?

Funkcja generowania klatek początkowo została udostępniona dla komputerów osobistych wyposażonych w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40. Rozwiązanie zawarte w pakiecie DLSS 3 bazujące na sztucznej inteligencji w pierwszej wersji pozwalało uzyskać dodatkową jedną sztuczną ramkę obrazową na jedną ramkę natywną. Obecna technologia pozwala na generowanie wielu klatek z jednej oryginalnej.

Podobna opcja trafiła na karty graficzne AMD, a niebawem zostanie udostępniona dla posiadaczy konsol, które także bazują na układach AMD.

Generowanie klatek to potężne narzędzie, które zwiększa płynność w grach

Generowanie klatek to jedna z opcji, aby naprawić problem zwiększających się wymagań sprzętowych w grach. Działa w taki sposób, że analizuje obraz wyświetlany na ekranie i przewiduje kolejne sceny. Dzięki temu między tradycyjne wyrenderowane przez układ klatki wstrzykuje sztuczne ramki obrazowe.

Na rynku znajdziemy kilka różnych technologii generowania klatek: DLSS 4, 4.5 czy FSR 3 oraz FSR Redstone. Na ogół techniki wykorzystujące AI są znacznie bardziej precyzyjne i gwarantują lepsze efekty - sztucznie wygenerowane klatki przez AI wyglądają po prostu lepiej.

Wszystkie techniki generowania klatek jednak sprowadzają się do jednego: zwiększania płynności. Działa to w taki sposób, że jeśli układ graficzny naszego urządzenia domyślnie wyświetla 30 FPS, jedna dodatkowa wygenerowana klatka upłynni obraz do 60 FPS. Istnieją też techniki generowania wielu klatek - w DLSS 4.5 pojawiła się zdolność generowania aż 6 sztucznych klatek na każdą prawdziwą.

Zasada jest taka, że im większa liczba klatek na sekundę, tym płynność w grach większa. Dzisiaj 30 kl./s to zdecydowanie zbyt mało do komfortowej rozgrywki i wymaga się co najmniej 60 kl./s do płynnego grania. Posiadacze ekranów o wyższych częstotliwościach doceniają też poziomy takie jak 120 czy 144 kl./s.

Generowanie klatek trafi na konsole

Architekt PlayStation 5 Pro Mark Cerny zapowiedział, że do konsoli PlayStation zmierza obsługa funkcji generowania klatek FSR. Technologia ma być częścią pakietu PSSR, który wcześniej obejmował tylko skalowanie obrazu. Nowość będzie bazować na FSR Redstone, a więc wykorzysta algorytmy sztucznej inteligencji.

Generowanie klatek jest bardzo przydatne w komputerach osobistych, które mimo wszystko charakteryzują się bardzo wysoką mocą obliczeniową. Sęk w tym, że w konsolach stosuje się mniej zaawansowane układy oferujące znacznie niższą bazową moc obliczeniową w porównaniu z najlepszymi kartami graficznymi na rynku typu RTX 5080.

W efekcie czego konsole w części gier nie przekraczają 30 FPS. Posiadacze konsol przyzwyczaili się do niższej płynności, lecz generowanie klatek powinno znacząco ulepszyć tę kwestię. Jeśli nowy PSSR oferowałby technikę generującą jedną dodatkową sztuczną klatkę, gracz mógłby liczyć na płynność podobną do 60 FPS.

Trudno jednak powiedzieć, kiedy funkcja trafi na konsole. Mark Cerny potwierdził, że rozwiązanie nie pojawi się w 2026 r.

Albert Żurek 24.03.2026 17:06

