Polacy włączyli superkomputer za 30 mln zł. Cyberpunk śmiga w 18 000 fps

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała, że wystartowała z pierwszym autorskim superkomputerem. Rozwiązanie ma jeden główny cel - obliczenia związane ze sztuczną inteligencją.

NASK uruchamia własny superkomputer. Potwór do sztucznej inteligencji

Superkomputer instytutu NASK to inwestycja, która kosztowała 30 mln zł. Celem projektu jest zdolność prowadzenia badań, tworzenia polskich narzędzi i rozwijania technologii wymaganych przez państwo i obywateli. Oczywiście maszyna skupia się na obliczeniach sztucznej inteligencji, która do obsługi wymaga potężnego sprzętu.

AI bazuje w głównej mierze na układach graficznych, które najlepiej radzą sobie z obliczeniami związanymi z dużymi modelami językowymi. Klaster AI uruchomiony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową składa się przede wszystkim z układów graficznych marki NVIDIA. Specyfikacja obejmuje:

96 kart graficznych NVIDIA DGX B200 wykonanych w architekturze Blackwell;

50 TB pamięci operacyjnej (RAM);

1 PB (petabajt - 1000 TB) bardzo szybkiej pamięci na danych NVMe.

Jak taki sprzęt poradziłby sobie w grach? Dyrektor NASK Radosław Nielek uważa, że "w przeliczeniu na gamingowe wyobrażenia ten klaster pozwoliłby mówić o Cyberpunku nie w 60 czy 120 a w 18 tysiącach klatek na sekundę". Mam nadzieję, że podana wartość przynajmniej została osiągnięta bez techniki generowania klatek oraz z wyłączonym skalowaniem DLSS. Radosław Nielek oczywiście zażartował.

Superkomputery takie jak NASK zostały stworzone jednak w innych celach niż uruchamiane Cyberpunka. To maszyny stworzone do obliczeń o ogromnej skali, jakiej wymaga sztuczna inteligencja: trening modeli, analiza ogromnych zbiorów danych, testowanie nowych rozwiązań. Wysoka moc obliczeniowa umożliwia przeprowadzanie prac wielu zespołom jednocześnie.

Superkomputery mają to do siebie, że ich twórcy pozwalają rozdzielić moc obliczeniową na wiele różnych użytkowników. Kolejny superkomputer w Polsce ma też służyć do pracy nad biometrią, badaniu anomalii i zagrożeń w ruchu sieciowym, testowaniu bezpieczeństwa - czyli tym, w czym specjalizuje się NASK.

Są takie inwestycje, które cieszą podwójnie: najpierw dlatego, że imponują skalą, a potem dlatego, że bardzo szybko widać, ile dobrego można z nimi zrobić. Ten klaster jest właśnie jedną z nich – mówi dyrektor NASK Radosław Nielek.

– To wspólna inwestycja, która pracuje dla przyszłości każdego z nas – dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kolejny superkomputer w Polsce to oczywiście większa szansa dla naszego kraju w kontekście możliwości rozwoju i badań nad technologiami bazującymi na AI. Nie jest to oczywiście najszybsza jednostka tego typu w kraju. Liderem mocy obliczeniowej wciąż pozostaje Helios umiejscowiony w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Albert Żurek 24.03.2026 15:41

