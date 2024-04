Helios - oto najszybszy superkomptuer w Polsce. Duma Krakowa

Komputer ma być energooszczędny, a ciepło wytwarzane za jego pomocą będzie wykorzystywane do ogrzewania. Zważywszy na rosnące ceny energii Cyfronet chciał, aby Helios był bardziej energooszczędny niż inne komputery. No dobra, ale czym będzie się zajmował Helios? To komputer, który obsługuje najbardziej wymagające obliczenia m.in. z zakresu nauki – takich, które bazują na sztucznej i inteligencji, system oferuje szczytową wydajność w zadaniach AI na poziomie 1,8 eksaflopa.