Słuchałem muzyki na nowym walkmanie. Już wiem, że kasety nigdzie się nie wybierają

Jasne, słuchając możemy się krzątać, wykonywać inne czynności, dać się rozpraszać, ale muzyka wydawana na nośnikach i tak zmusza do wyrwania się od codzienności choćby na chwilę. Niech będzie to moment wyboru płyty czy kasety. Można zdać się na los i sięgnąć po pierwszą lepszą, ale w moim przypadku rzadko kiedy tak to wygląda. Nawet jeśli mam na coś ochotę, to podchodząc do regału wzrok zerka w stronę dawno nieodpalanej płyty, a dzięki temu wiem, co poleci później.