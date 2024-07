Nowy przenośny odtwarzacz kaset przypomniał mi, jak ważny jest dotyk

Nostalgia to bardzo zgubne uczucie. Bywa, że nie mogę mu się oprzeć. Szczególnie w takich momentach, kiedy sięgam po fizyczną płytę, podchodzę od odtwarzacza, czekam aż skończy się jedna strona, a potem słucham drugiej – nie pauzuję, nie przyspieszam, nie rezygnuję z utworu, który mniej mi się podoba. To całe „doświadczenie” wymaga poświęcenia czasu, a przez to i skupienia. Skoro już zdecydowałem się na jakąś płytę czy kasetę to dobrze by było jej posłuchać, nie dając się rozproszyć przez telefon czy grę.