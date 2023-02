Dałem sobie wmówić, że muzyka z telefonu mi wystarczy. Kupiłem odtwarzacz MP3 i wiem, że się myliłem

Z jednej strony to fajnie, że w każdej chwili możemy posłuchać tego, na co mamy ochotę. Nie mam zamiaru z tym walczyć czy tego negować. Jednak bardzo przyjemna jest też selekcja. Zastanowienie się, na co mogę mieć w pociągu ochotę, czego mi brakuje. Przeglądanie albumów, nawet jeśli to tylko pliki, jest podobnym doświadczeniem do wybierania fizycznej płyty czy książki. To rytuał, który wymaga od nas zaangażowania. Być może tak samo wybieracie kawałki w streamingu i szczerze wam tego zazdroszczę, ale słuchając z telefonu szedłem na skróty, żeby coś mi przygrywało do spaceru. Najlepiej coś, co już znam, lubię i nie muszę się zastanawiać nad tym, co leci. Odtwarzacz szybko zmienił ten nawyk i choćby z tego powodu już wiem, że to dobry zakup.