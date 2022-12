Zapłaciłem za magnetofon 2 tys. zł. I uważam, że to był bardzo dobry zakup

Tyle że niedoskonałość to wcale nie jest cecha kaset. Co więcej, uznanie, że kasety są dobre, bo brzydkie, to bardzo niesprawiedliwa i krzywdząca ocena. Przekonałem się o tym dopiero całkiem niedawno, kiedy po latach kupowania kaset zdecydowałem się na pierwszy porządny magnetofon. Po krótkim przeglądzie polecanych przez znajomego modeli, wybrałem sprzęt, który był ładny, dobry i nie aż tak drogi. Pojechałem do pana z ogłoszenia, który okazał się być prawdziwym audiofilem z memów. Przeprosił mnie, że kable zwykłe, a nie pozłacane, ale mieszkanie w remoncie, on tu tylko od czasu do czasu bywa. Magnetofon kupił w latach 70., potem jednak zdecydował się na lepszy model, a upatrzony przeze mnie sprzęt grywał od czasu do czasu. Wizualnie prezentował się nieźle, grał również bardzo ładnie, więc pan profesjonalnie go zapakował, rozliczyliśmy się i zadowolony z magnetofonem pod pachą pojechałem do domu. A tam na nowo zakochałem się w kasetach.