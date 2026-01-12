Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki

Ładowanie...

Nowe przecieki z biura senator Elizabeth Warren rzuciły światło na kulisy jednego z najbardziej zaskakujących projektów architektonicznych ostatnich lat. Dokumenty ujawniają, że największe firmy technologiczne - w tym Microsoft i Amazon - znalazły się na liście darczyńców inicjatywy wartej 300 mln dol. Według tych materiałów korporacje miały otrzymać bezpośrednie zaproszenia od fundraiserów administracji Trumpa, by wesprzeć budowę nowej konstrukcji w Białym Domu, która miała zastąpić rozebrane Skrzydło Wschodnie.

Ale o co chodzi?

Pod koniec roku administracja Trumpa ogłosiła plan gruntownej przebudowy Białego Domu. Najbardziej spektakularnym elementem projektu miała być ogromna sala balowa o powierzchni ponad 8300 m², której koszt oszacowano na 300 mln dol. Pomysł wzbudził natychmiastowe kontrowersje - nie tylko ze względu na skalę, lecz także dlatego, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej prezydent zapewniał publicznie, że Skrzydło Wschodnie pozostanie nienaruszone.

Administracja podkreślała, że przedsięwzięcie zostanie sfinansowane wyłącznie z prywatnych środków - zarówno samego prezydenta, jak i korporacyjnych darczyńców. Jednak sposób, w jaki pozyskiwano fundusze okazał się znacznie bardziej złożony, niż sugerowały oficjalne komunikaty.

Z dokumentów ujawnionych przez biuro senator Warren wynika, że Microsoft został bezpośrednio poproszony o wsparcie projektu. Potwierdziła to przedstawicielka prawna firmy, Karen Christian, opisując szczegółowo, jak wyglądał proces:

Microsoft otrzymał informacje o roli Trust for the National Mall w zarządzaniu darowiznami, we współpracy z National Park Service, a także instrukcje dotyczące sposobu wniesienia wkładu oraz zaproszenie na kolację dla zwolenników projektu, w której firma uczestniczyła.

Amazon potwierdził, że również został zaproszony do rozmów. Wiceprezes ds. polityki publicznej, Brian Huseman, przyznał, że firma zaangażowała się w rozmowy z organizacją fundraisingową od sierpnia 2025 roku. Jednocześnie podkreślił, że Amazon nie analizował planów budowy ani nie zawierał formalnych porozumień dotyczących donacji.

Choć oświadczenie brzmi ostrożnie to sam fakt prowadzenia rozmów w tak wczesnym etapie projektu jest znaczący. Microsoft i Amazon nie były jedynymi adresatami zaproszeń - całą operację koordynowała organizacja non-profit Trust for the National Mall, działająca we współpracy z National Park Service.

Kto jeszcze znalazł się na liście darczyńców?

Biały Dom ujawnił listę 37 darczyńców, choć nie podał wysokości poszczególnych wpłat. Wyjątkiem była deklaracja Google (za pośrednictwem YouTube), który miał przekazać 22 mln dol. w ramach rozliczenia dotyczącego zawieszenia konta Trumpa po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r.

Wśród pozostałych firm znalazły się m.in.:

Apple - deklaracja inwestycji 100 mld dolarów w produkcję krajową

Meta Platforms - obietnica inwestycji 600 mld dolarów w USA do 2028 r.

Amazon - kluczowy wykonawca usług cloud dla Pentagonu

Lockheed Martin - wykonawca obronny z kontraktami federalnymi wartymi 33,4 mld dol. w 2025 r.

Palantir Technologies - rosnący gracz w analityce danych i nadzorze

Nvidia - producent chipów z szerokim portfelem licencji eksportowych

Coinbase i Ripple - firmy kryptowalutowe zainteresowane zmianami regulacyjnymi

T-Mobile, Comcast, Altria Group i inni

Według CBS News na liście znalazły się również firmy konsultingowe, producenci sprzętu oraz prywatni miliarderzy, w tym bracia Winklevoss i rodzina Adelsonów.

Co mówią dane: wzajemne zależności między rządem a Big Tech

Choć korporacje podkreślają że ich wsparcie miało charakter obywatelski to analiza dostępnych informacji pokazuje wyraźne korelacje:

Microsoft i Amazon - oba przedsiębiorstwa otrzymały wielomiliardowe kontrakty federalne na usługi AI i cloud.

Palantir - w roku podatkowym 2025 zdobył ponad 800 mln dol. w kontraktach rządowych, najwięcej w swojej historii.

Nvidia - uzyskała licencje eksportowe do Chin oraz oczekuje na zatwierdzenie dużych dostaw chipów do ZEA.

Sektor kryptowalut - korzystał z korzystnych decyzji regulacyjnych, w tym zamknięcia śledztwa SEC wobec Gemini.

Coinbase - czeka na kluczowe decyzje SEC dotyczące nowych produktów finansowych.

To nie musi oznaczać bezpośredniej wymiany korzyści, ale zbieżność czasowa budzi pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej.

Firmy technologiczne zachowują ostrożność w komunikacji. Nvidia podkreśla, że jej działania są niezależne od interesów biznesowych. Apple zapewnia o pełnej zgodności z prawem i przejrzystości procedur. Comcast deklaruje, że jego darowizna była bezwarunkowa i nie wiązała się z żadnymi oczekiwaniami.

Jednak w kontekście szerokich zmian regulacyjnych i rekordowych kontraktów federalnych takie zapewnienia budzą liczne dyskusje.

W Ameryce to legalne. Teraz Trump to tylko normalizuje

Projekt nowej konstrukcji w Białym Domu stał się symbolem szerszego zjawiska - zacieśniających się relacji między największymi firmami technologicznymi a rządem federalnym. Choć administracja podkreśla legalność i bezinteresowność donacji to zbieżność czasowa, bezpośrednie zaproszenia i równoległe przyznawanie kontraktów tworzą obraz, który budzi pytania.

Czy obawy dotyczące potencjalnego quid pro quo okażą się uzasadnione - to dopiero się okaże. Pewne jest jedno: ta historia już zmieniła sposób, w jaki rozmawiamy o wpływie, etyce i polityce w branży technologicznej.

Maciej Gajewski 12.01.2026 19:32

