REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki

Czyli o tym jak giganci technologii znaleźli się wśród sponsorów kontrowersyjnego projektu w Białym Domu

Maciej Gajewski
Microsoft amazon Biały Dom sponsorzy
REKLAMA

Nowe przecieki z biura senator Elizabeth Warren rzuciły światło na kulisy jednego z najbardziej zaskakujących projektów architektonicznych ostatnich lat. Dokumenty ujawniają, że największe firmy technologiczne - w tym Microsoft i Amazon - znalazły się na liście darczyńców inicjatywy wartej 300 mln dol. Według tych materiałów korporacje miały otrzymać bezpośrednie zaproszenia od fundraiserów administracji Trumpa, by wesprzeć budowę nowej konstrukcji w Białym Domu, która miała zastąpić rozebrane Skrzydło Wschodnie.

REKLAMA

Ale o co chodzi?

Pod koniec roku administracja Trumpa ogłosiła plan gruntownej przebudowy Białego Domu. Najbardziej spektakularnym elementem projektu miała być ogromna sala balowa o powierzchni ponad 8300 m², której koszt oszacowano na 300 mln dol. Pomysł wzbudził natychmiastowe kontrowersje - nie tylko ze względu na skalę, lecz także dlatego, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej prezydent zapewniał publicznie, że Skrzydło Wschodnie pozostanie nienaruszone.

To też jest ciekawe:

Administracja podkreślała, że przedsięwzięcie zostanie sfinansowane wyłącznie z prywatnych środków - zarówno samego prezydenta, jak i korporacyjnych darczyńców. Jednak sposób, w jaki pozyskiwano fundusze okazał się znacznie bardziej złożony, niż sugerowały oficjalne komunikaty.

Z dokumentów ujawnionych przez biuro senator Warren wynika, że Microsoft został bezpośrednio poproszony o wsparcie projektu. Potwierdziła to przedstawicielka prawna firmy, Karen Christian, opisując szczegółowo, jak wyglądał proces:

Microsoft otrzymał informacje o roli Trust for the National Mall w zarządzaniu darowiznami, we współpracy z National Park Service, a także instrukcje dotyczące sposobu wniesienia wkładu oraz zaproszenie na kolację dla zwolenników projektu, w której firma uczestniczyła.

Amazon potwierdził, że również został zaproszony do rozmów. Wiceprezes ds. polityki publicznej, Brian Huseman, przyznał, że firma zaangażowała się w rozmowy z organizacją fundraisingową od sierpnia 2025 roku. Jednocześnie podkreślił, że Amazon nie analizował planów budowy ani nie zawierał formalnych porozumień dotyczących donacji.

Choć oświadczenie brzmi ostrożnie to sam fakt prowadzenia rozmów w tak wczesnym etapie projektu jest znaczący. Microsoft i Amazon nie były jedynymi adresatami zaproszeń - całą operację koordynowała organizacja non-profit Trust for the National Mall, działająca we współpracy z National Park Service.

Kto jeszcze znalazł się na liście darczyńców?

Biały Dom ujawnił listę 37 darczyńców, choć nie podał wysokości poszczególnych wpłat. Wyjątkiem była deklaracja Google (za pośrednictwem YouTube), który miał przekazać 22 mln dol. w ramach rozliczenia dotyczącego zawieszenia konta Trumpa po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r.

Wśród pozostałych firm znalazły się m.in.:

  • Apple -  deklaracja inwestycji 100 mld dolarów w produkcję krajową
  • Meta Platforms - obietnica inwestycji 600 mld dolarów w USA do 2028 r. 
  • Amazon - kluczowy wykonawca usług cloud dla Pentagonu
  • Lockheed Martin -  wykonawca obronny z kontraktami federalnymi wartymi 33,4 mld dol. w 2025 r.
  • Palantir Technologies - rosnący gracz w analityce danych i nadzorze
  • Nvidia -  producent chipów z szerokim portfelem licencji eksportowych
  • Coinbase i Ripple -  firmy kryptowalutowe zainteresowane zmianami regulacyjnymi
  • T-Mobile, Comcast, Altria Group i inni 

Według CBS News na liście znalazły się również firmy konsultingowe, producenci sprzętu oraz prywatni miliarderzy, w tym bracia Winklevoss i rodzina Adelsonów.

Co mówią dane: wzajemne zależności między rządem a Big Tech

Choć korporacje podkreślają że ich wsparcie miało charakter obywatelski to analiza dostępnych informacji pokazuje wyraźne korelacje:

  • Microsoft i Amazon - oba przedsiębiorstwa otrzymały wielomiliardowe kontrakty federalne na usługi AI i cloud.
  • Palantir - w roku podatkowym 2025 zdobył ponad 800 mln dol. w kontraktach rządowych, najwięcej w swojej historii.
  • Nvidia - uzyskała licencje eksportowe do Chin oraz oczekuje na zatwierdzenie dużych dostaw chipów do ZEA.
  • Sektor kryptowalut -  korzystał z korzystnych decyzji regulacyjnych, w tym zamknięcia śledztwa SEC wobec Gemini.
  • Coinbase -  czeka na kluczowe decyzje SEC dotyczące nowych produktów finansowych.

To nie musi oznaczać bezpośredniej wymiany korzyści, ale zbieżność czasowa budzi pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej.

Firmy technologiczne zachowują ostrożność w komunikacji. Nvidia podkreśla, że jej działania są niezależne od interesów biznesowych. Apple zapewnia o pełnej zgodności z prawem i przejrzystości procedur. Comcast deklaruje, że jego darowizna była bezwarunkowa i nie wiązała się z żadnymi oczekiwaniami.

Jednak w kontekście szerokich zmian regulacyjnych i rekordowych kontraktów federalnych takie zapewnienia budzą liczne dyskusje.

W Ameryce to legalne. Teraz Trump to tylko normalizuje

Projekt nowej konstrukcji w Białym Domu stał się symbolem szerszego zjawiska - zacieśniających się relacji między największymi firmami technologicznymi a rządem federalnym. Choć administracja podkreśla legalność i bezinteresowność donacji to zbieżność czasowa, bezpośrednie zaproszenia i równoległe przyznawanie kontraktów tworzą obraz, który budzi pytania.

REKLAMA

Czy obawy dotyczące potencjalnego quid pro quo okażą się uzasadnione - to dopiero się okaże. Pewne jest jedno: ta historia już zmieniła sposób, w jaki rozmawiamy o wpływie, etyce i polityce w branży technologicznej.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
12.01.2026 19:32
Tagi: AmazonBiały DomDonald TrumpMicrosoftPolityka
Najnowsze
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
16:10
Polskie lotnisko jest pośmiewiskiem. Ma to zmienić technologia
Aktualizacja: 2026-01-11T16:10:00+01:00
16:00
Teorie spiskowe wyskakują nawet z lodówki. Może w końcu dojdą do ściany 
Aktualizacja: 2026-01-11T16:00:00+01:00
11:13
Kometa 3I/Atlas to dopiero początek. W naszą stronę lecą dziesiątki takich obiektów
Aktualizacja: 2026-01-11T11:13:37+01:00
7:50
iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e
Aktualizacja: 2026-01-11T07:50:00+01:00
7:40
Słoik z powietrzem sprzed 1,4 mld lat. "Ziemia była nie do życia"
Aktualizacja: 2026-01-11T07:40:00+01:00
7:30
Perfidny sposób cyber-oszustów. Zrobią z ciebie wspólnika przestępstwa
Aktualizacja: 2026-01-11T07:30:00+01:00
7:20
Pierwszy załogowy lot na Księżyc w tym roku. Czekaliśmy pół wieku
Aktualizacja: 2026-01-11T07:20:00+01:00
7:10
Apple Watch Ultra ma za dobrą baterię. Potrzebny mi drugi
Aktualizacja: 2026-01-11T07:10:00+01:00
7:00
Ten Garmin ma to, czego zabrakło innym. Dawno się tak nie bawiłem
Aktualizacja: 2026-01-11T07:00:00+01:00
18:53
Teleskop Hubble'a czeka śmierć w ogniu. Padła konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-10T18:53:59+01:00
18:41
Radom miał być hitem. Teraz zapadnie decyzja
Aktualizacja: 2026-01-10T18:41:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA