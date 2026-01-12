Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka

Ładowanie...

Największą nowością Androida 17 ma być opcja blokowania aplikacji, których uruchomienie ma wymagać potwierdzenie tożsamości pinem lub odciskiem palca. Jeśli zablokujesz aplikację, ukryjesz też treść powiadomień.

REKLAMA

Powiadomienia z Androida zablokują treść wiadomości

Obecnie wygląda to w taki sposób, że smartfony z Androidem pozwalają ukrywać treść wiadomości na ekranie blokady. Jeśli urządzenie jest zablokowane, widzimy jedynie ikonkę z aplikacji będącej źródłem powiadomienia oraz komunikat typu "nowa wiadomość". Samo odblokowanie telefonu pozwala na uzyskanie dostępu do tych treści.

Natomiast w Androidzie 17 pojawi się nowa opcja blokowania aplikacji, która zapewni dodatkowy poziom ochrony powiadomień dla zabezpieczonych programów. Jak to ma działać w praktyce? Jeśli oprogramowanie do uruchomienia będzie wymagać odcisku palca lub podania kodu pin, każda wiadomość pojawiająca się w menu powiadomień będzie zablokowana.

W testowej wersji Androida Canary dostrzeżono komunikaty, które będą towarzyszyć zabezpieczonym komunikatom. Jeśli wiadomość będzie pochodzić z komunikatora internetowego, zamiast treści zobaczymy wypełniacz w postaci "Nowa wiadomość". Natomiast w przypadku innych programów będzie zamieniana na "Nowe powiadomienie".

Oznacza to, że zablokowane aplikacje wciąż będą wysyłać widoczne powiadomienia, ale te mają być dodatkowo chronione. Obecnie jednak nie jest jasne, czy jeśli zablokujemy daną aplikację, to powiadomienie będzie obejmować też nazwę oraz ikonę programu.

Czytaj też:

W przypadku blokady ekranu telefonu, która umożliwia zablokowanie treści wiadomości mamy podgląd ikon i nazw aplikacji będących źródeł powiadomień. Aby ułatwić sprawę, Google najprawdopodobniej będzie zapewniać podstawowe informacje - to pomoże ustalić, z których aplikacji otrzymaliśmy powiadomienie. Szczególnie jeśli zdecydujemy się na zabezpieczenie większej liczby programów.

REKLAMA

Opcja nie jest jeszcze dostępna w Androidzie. Zostanie udostępniona, dopiero gdy Google osiągnie bardziej zaawansowaną fazę prac nad najnowszą wersję systemu operacyjnego. Oczekuje się, że stabilna wersja siedemnastki o nazwie kodowej cynamonka pojawi się w czerwcu 2026 r.

REKLAMA

Albert Żurek 12.01.2026 20:38

Ładowanie...